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ગુજરાતમાં આવશે મેઘરાજાનો 'મહા-રાઉન્ડ'! ચાર-ચાર વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ થતાં આગામી દિવસો ભારે, આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:50 PM IST

Gujarat Rain 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો ત્રીજો અને સૌથી શક્તિશાળી રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી ચારેતરફ પાણી-પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું સંકટ યથાવત રહેશે. એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર હજુ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. 

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રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધુ વધવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં આગામી 5 દિવસ સુધી સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમી તેજ પવનો અને લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારોમાં વાદળો આકાશી આફત બનીને વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગે અમદાવાદમાં આજે રાત્રે 8 વાગ્યા બાદ અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને થલતેજ અને બોડકદેવ વિસ્તારમાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડી શકે છે. CDAC સોફ્ટવેર મારફતે AMCએ આગાહી કરી છે. વોર્ડના તમામ અધિકારીઓને એલર્ટ રહેવા સુચના આપવામાં આવી છે.

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હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં 'અતિભારે' વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત સુરત અને ભરૂચ જિલ્લામાં પણ મુશળધાર વરસાદ વરસી શકે છે, જ્યારે ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ જ સિસ્ટમની અસર હેઠળ સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ રેડ એલર્ટ જેવી સ્થિતિ વચ્ચે વહીવટી સતર્કતા વધારી દેવામાં આવી છે.

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રાજ્યમાં શીયરઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વોલમાર્ક લો-પ્રેશર અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી ચાર વરસાદી સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર વધ્યું છે. સાથે જ દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતાને જોતા આગામી 5 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસો રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્વના રહેશે.   

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રાજ્યમાં શીયરઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વોલમાર્ક લો-પ્રેશર અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી ચાર વરસાદી સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર વધ્યું છે. સાથે જ દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતાને જોતા આગામી 5 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસો રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્વના રહેશે.   

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બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જિલ્લામાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાથે જ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના અનેક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ જ્યારે વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદ અને પંચમહાલમાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 2થી 4 ઈંચ સુધી વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
હવામાન વિભાગની આગાહી
ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી

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