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Gujarat Rain Alert: આગામી 3 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! અમદાવાદ-સૌરાષ્ટ્ર સહિત 11 જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:46 AM IST

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. આજે સવારથી પણ અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.

ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક માટે વરસાદનું એલર્ટ1/4

ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક માટે વરસાદનું એલર્ટ

આગામી ત્રણ કલાકમાં અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ માટે ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદ સાથે 41થી 61 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફુંકાઈ શકે છે. 

આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ2/4

આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી ત્રણ કલાકમાં સાબરકાંઠા, ભાવનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, જામનગર અને ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

આ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર3/4

આ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર

હવામાન વિભાગ પાટણ, બનાસકાંઠા, કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં પણ ભારે પવન ફુંકાઈ શકે છે.

નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સંભાવના4/4

નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સંભાવના

સતત પડી રહેલા વરસાદ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આગામી ત્રણ કલાકમાં ભારે વરસાદને કારણે અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સંભાવના છે. બીજીતરફ ભારે વરસાદને કારણે ઝાડ, હોર્ડિંગ્સ પડવાની પણ સંભાવના છે. લોકોએ આવી જોખમી વસ્તુથી દૂર રહેવું.

TAGS:
Gujarat Rain Alert Today

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