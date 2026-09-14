Gujarat Rain Alert: આગામી 3 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! અમદાવાદ-સૌરાષ્ટ્ર સહિત 11 જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. આજે સવારથી પણ અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
આગામી ત્રણ કલાકમાં અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ માટે ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદ સાથે 41થી 61 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફુંકાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી ત્રણ કલાકમાં સાબરકાંઠા, ભાવનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, જામનગર અને ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગ પાટણ, બનાસકાંઠા, કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં પણ ભારે પવન ફુંકાઈ શકે છે.
સતત પડી રહેલા વરસાદ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આગામી ત્રણ કલાકમાં ભારે વરસાદને કારણે અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સંભાવના છે. બીજીતરફ ભારે વરસાદને કારણે ઝાડ, હોર્ડિંગ્સ પડવાની પણ સંભાવના છે. લોકોએ આવી જોખમી વસ્તુથી દૂર રહેવું.