Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાત પર ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, અમદાવાદમાં આ તારીખે ભારે વરસાદની આગાહી

ગુજરાત પર ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, અમદાવાદમાં આ તારીખે ભારે વરસાદની આગાહી

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 11, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:53 PM IST

Gujarat Rain : ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ, મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાત ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. 

1/5

Gujarat Rain : ગુજરાત પર ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં મેઘમહેરનું એલર્ટ છે. હવામાન વિભાગે 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. 12 સપ્ટેમ્બરે પૂર્વ, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ રહેશે, જ્યારે 13મીએ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

2/5

ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં 15મીએ યેલો અલર્ટ છે. ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે અને રાજ્યમાં હજુ 18 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે.

3/5

ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી રાઉન્ડની એન્ટ્રી થવાની આગાહીથી ખેડૂતો અને તંત્રની નજર આકાશ પર છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળની ખાડીમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે. જેની અસર 12 સપ્ટેમ્બરની સાંજથી ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે.   

4/5

દક્ષિણ ગુજરાતથી શરૂ થઈ 12-13 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. વડોદરા, આણંદ, પંચમહાલ સહિત અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને રાજકોટમાં પણ વરસાદની આગાહી છે.  

5/5

કેટલાક વિસ્તારોમાં 2થી 3 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. સિસ્ટમની અસર 16-17 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેવાની શક્યતા છે. ત્યારે વરસાદની કાગડોળે રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ રાહતના સમાચાર છે.   

TAGS:
gujarat rain
Ambalal Patel

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમેરિકાથી આવ્યો એવો રિપોર્ટ કે રાવલપિંડીથી લઈને બેઇજિંગમાં મચ્યો હડકંપ, શાંધાઈ સુધી
2
3
4
5