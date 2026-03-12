ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને કરા પડવાની ભયાનક આગાહી; 15 માર્ચે આ 7 રાજ્યોમાં આવશે કયામત, 20 જિલ્લામાં એલર્ટ
Weather Update: હવામાન વિભાગ (IMD) એ ઉત્તર ભારતમાં ફરી એકવાર એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. યુપી અને હરિયાણા સહિત 7 રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વરસાદ દરમિયાન 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. એક તરફ વરસાદની આગાહી છે, તો બીજી તરફ ગરમી અને લૂ પણ લોકોને પરેશાન કરશે. 12 માર્ચે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ ભીષણ લૂ (Heat Wave) ચાલવાની શક્યતા છે.
દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં એક-બે નહીં પરંતુ પૂરા ચાર ચક્રવાતી પરિભ્રમણ (સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન) સક્રિય છે. એટલું જ નહીં, 14 માર્ચ 2026 થી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષેપ) પણ સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે જે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને સીધી અસર કરશે. આ તમામ સિસ્ટમ્સ ભેગી થવાને કારણે દેશમાં આગામી સાત દિવસ સુધી ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને કરા પડવાની હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે.
દિલ્હીમાં આવતીકાલે કેવું રહેશે હવામાન?
દિલ્હીમાં આવતીકાલે એટલે કે 12 માર્ચની સાંજથી આકાશમાં વાદળો છવાયેલા રહેશે. દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં વધારો થશે. IMD મુજબ, આ સમયગાળા દરમિયાન 12 થી 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. દિલ્હીમાં આવતીકાલે મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે.
યુપીના કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડશે?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં 15 અને 16 માર્ચે હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વીજળી પડવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ, 15 થી વધુ જિલ્લાઓમાં ગરમી વધશે. આગ્રા, મથુરા, મેરઠ, અયોધ્યા અને કાનપુર સહિતના જિલ્લાઓમાં તાપમાન વધવાના સંકેત છે. લખનઉમાં મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ 19 ડિગ્રી રહેશે.
બિહારમાં ગરમીનો પ્રકોપ
બિહારમાં 12 માર્ચે હવામાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફારની શક્યતા નથી, પરંતુ ગરમી વધશે. પટના, બક્સર અને દરભંગા સહિતના ઘણા જિલ્લાઓમાં તાપમાન 35 ડિગ્રીને પાર કરી જશે. પટનામાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ 21 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે.
હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ અને બરફવર્ષા
હિમાચલ પ્રદેશમાં 12 થી 17 માર્ચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે. શિમલા, મંડી અને કુલ્લુ જેવા વિસ્તારોમાં 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઉત્તરાખંડમાં 15 માર્ચથી ભારે વરસાદ શરૂ થશે. દહેરાદૂન અને નૈનીતાલ જેવા જિલ્લાઓમાં ગરમીની સાથે વીજળી પડવાની ચેતવણી પણ જારી કરવામાં આવી છે.
રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં લૂની ચેતવણી
રાજસ્થાનના જયપુર, જોધપુર અને અજમેર જેવા શહેરોમાં 12 માર્ચથી લૂ ચાલવાની ચેતવણી અપાઈ છે. તેવી જ રીતે મધ્યપ્રદેશના રતલામ, ખરગોન અને દતિયામાં પણ ભીષણ ગરમી અને લૂનો પ્રકોપ જોવા મળશે. ભોપાલમાં મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.
ઉત્તર અને પૂર્વોત્તર ભારત માટે મહત્વની આગાહી
7 રાજ્યોમાં એલર્ટ અપાયું છે, જેમાં યુપી, પંજાબ, હરિયાણા, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં વરસાદની આગાહી છે. 12 થી 17 માર્ચ દરમિયાન જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં હળવો વરસાદ કે બરફવર્ષા થઈ શકે છે. પંજાબ-હરિયાણામાં 14 થી 16 માર્ચ દરમિયાન અહીં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. પૂર્વોત્તર ભારતના આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 12 થી 17 માર્ચ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
