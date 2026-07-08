/હજુ આફત ટળી નથી! ગુજરાતમાં આ તારીખથી ફરી આવશે વરસાદનો શક્તિશાળી રાઉન્ડ, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. રાજ્યમાં ચોમાસું પૂરજોશ જામ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં અત્યારે એકસાથે 5 જેટલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થઈ ગઈ છે. જેમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર, સિઝનલ ટ્રફ અને ઓફ-શોર ટ્રફ જેવી સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. આ સિસ્ટમોની અસરના કારણે આજે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ મોટી આગાહી કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે મેઘરાજા ક્યાં-ક્યાં જિલ્લામાં ધડબડાટી બોલવશે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હજું બે દિવસ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત પર બે દિવસ સુધી હજું પણ આફતનો વરસાદ વરસી શકે છે. આજે અને આવતીકાલે વરસાદનું અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે ઓરેન્જ અને આવતીકાલે યલો અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે કે, આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આગાહી કરી છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી, સુરત, તાપી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં આજે યેલો અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં બે દિવસ બાદ વરસાદનું જોર ઘટશે. ગુજરાતમાં એક સાથે 5 વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થતા તેની સૌથી વધુ અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ, સુરત અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરીને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
આ ઉપરાંત દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે બીજીતરફ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદીની આગાહી છે. જેમાં રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, મોરબી અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં હળવા ઝાપટાંથી લઈને મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં સિઝનનો સરેરાશ વરસાદ જળવાઈ રહે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભાવનગર અને અમરેલી વિસ્તારમાં હળવા ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી સહિતના ભાગોમાં 4 થી 5 ઈંચ વરસાદ થશે. આ સાથે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભાવનગર અને અમરેલીમાં પણ વરસાદની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. 48 કલાક બાદ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમજ પંચમહાલ, દાહોદ,છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર, વડોદરામાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે અષાઢી બીજે પણ અમી છાંટણા થઈ શકે તેવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદ લઈ માટી આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, 7 જુલાઈ સુધી વરસાદનું જોર રહેશે, ત્યારબાદ થોડી રાહત મળ્યા બાદ 11 થી 17 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનું નવું અને વધુ શક્તિશાળી વહન આવશે. આ સમયગાળામાં ઉત્તર-પૂર્વ ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને કચ્છ જેવા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.