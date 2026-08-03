/ગુજરાતમાં મેઘરાજા હાલ વિરામ મોડમાં, પણ આ તારીખથી ફરી બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર વરસાદ

Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે અને છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે. આજના દિવસમાં પણ ક્યાંય નોંધપાત્ર વરસાદ નથી પડ્યો. ગુજરાત પર અસર કરતું વેલમાર્ક લો પ્રેશર હવે નબળું પડી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત થયું છે. જો કે, લો પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને સક્રિય મોન્સૂન ટ્રફના કારણે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેવાની સંભાવના છે. તો બીજી તરફ, ગુજરાત પરથી વાદળો હટી જતાં હાલ ભારે વરસાદની સંભાવના નહિવત છે. હવામાન વિભાગે પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેટલાક જ ક્ષેત્રોમાં વરસાદ આવશે. બાકીના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા હાલ વિરામ પર છે. તટીય ક્ષેત્રમાં પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમના પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ અને છૂટો છવાયો વરસાદની શક્યતા છે. માછીમારો માટે હાલ કોઈ સૂચના નથી આપવામાં આવી.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાત રિઝયનના અમુક જ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. સાથે જ તટીય ક્ષેત્રમાં પવનની દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમના પવન ફૂંકાશે. મોનસુન ટર્ફ સિસ્ટમ બિકાનેર, દિલ્હી, લખનઉ, પટના અને પૂર્વ દિશામાં મનીપુર સુધી વિસ્તૃત છે. રાજસ્થાન ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન તેમજ ટ્રાફ હજુ બનેલ છે. જેના કારણે આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 5 ઓગસ્ટથી હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે, જ્યારે 8 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. તાપી નદીનું જળસ્તર વધવાની પણ શક્યતા છે. ખેડૂતોને પાકમાં જીવાતના ઉપદ્રવથી બચવા માટે પાક સંરક્ષણના જરૂરી પગલાં ભરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આગામી 5 ઓગસ્ટના રોજ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. જ્યારબાદ 8 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારબાદ 12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. આ સાથે જ ખેડૂતોને પણ અંબાલાલ પટેલે ખાસ સલાહ આપી છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, ખેડૂતોએ કૃષિ પાકમાં જીવાત પડવાને કારણે પાક સંરક્ષણના પગલાં ભરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યુ કે, આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ખેતીના કામ કરવા સારા માનવામાં આવતા નથી. 17 ઓગસ્ટ બાદ મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે સારૂ ગણાય છે.
ગુજરાતમાં 23.50 ઈંચ સાથે સિઝનનો 68.58 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. રાજ્યના 38 તાલુકા એવા છે જ્યાં સિઝનનો 100 ટકા વરસાદ વરસ્યો છે જ્યારે 84 તાલુકામાં હજુ 50 ટકા વરસાદ પણ વરસ્યો નથી. અત્યારસુધી વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધુ 98.50 ઈંચ જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકામાં સૌથી ઓછો બે ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 95 ટકા અને કચ્છમાં સૌથી ઓછો 5.55 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં 14.40 ઈંચ સાથે સિઝનનો સરેરાશ 50 ટકા વરસાદ છે. રાજ્યના 35 તાલુકામાં 40 ઈંચથી વધુ, 77માં 20થી 40 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. એકતરફ સાર્વત્રિક મેઘમહેર છે તો કેટલાક તાલુકા અને જિલ્લા એવા પણ છે જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું છે.દેવભૂમિ દ્વારકામાં સરેરાશ 2.05 ઈંચ સાથે સૌથી ઓછો 6.24 ટકા, કચ્છમાં 5.56 ઈંચ સાથે 28.30 ટકા વરસાદ વરસ્યો છે. બીજી તરફ દેવભૂમિ દ્વારકાના દ્વારકા તાલુકામાં 0.60 ઈંચ, કલ્યાણપુરમાં 1.20 ઈંચ, જ્યારે કચ્છના અબડાસામાં 1.77 ઈંચ જ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં ગયા વર્ષે બીજી ઓગસ્ટ સુધી સિઝનનો 63 ટકા વરસાદ વરસ્યો હતો.