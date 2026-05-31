/હવે મેઘરાજાની બોલાવશે ધડબડાટી! એકસાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીમાંથી હવે આંશિક રાહત મળી છે. ગુજરાતમાં આકરા ઉનાળાના અંતિમ દિવસો વચ્ચે હવે વરસાદના આગમનના સ્પષ્ટ સંકેતો મળી રહ્યા છે. ત્યારે શનિવારની મોડી રાતથી અમદાવાદ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રાજ્યમાં એન્ટ્રી લીધી છે. મેઘરાજાના આગમનને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, સુરત અને તાપી જિલ્લા સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
રાજ્યમાં હવે મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે. કારણ કે હાલ ગુજરાતમાં એકસાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેના પગલે આગામી 6 દિવસ સુધી વંટોળ સાથે ભારે વરસાદ વરસવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરાઈ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન સક્રિય થતા ગઈકાલથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હવે આગામી દિવસોમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન સાથે વરસાદ વરસવાની સંભાવના છે. તો કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પડવાની પણ શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી 4 જૂન સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે આકાશી વીજળીના કડાકા-ભડાકા જોવા મળી શકે છે. વાતાવરણમાં આવેલા આ બદલાવને કારણે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે, જેથી લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદનું જોર નીચે મુજબ રહી શકે છે. પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં આજે જ ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. અહીં બે થી અઢી ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત અને વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના મતે અહીં ભારે વરસાદને કારણે અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. અમદાવાદમાં થન્ડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી (ગાજવીજ) સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આ વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ખરાબ હવામાનને જોતા માછીમારોને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 20 જૂન પછી જ ખેતી લાયક (વાવણી લાયક) વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 19-20 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં અણધાર્યો વરસાદ આવી શકે છે, જ્યારે 23 થી 28 જૂન દરમિયાન ખૂબ જ સારો વરસાદ રહેવાની આશા છે. જો કે, આ વર્ષે અલ-નીનો (El Nino) ની અસરના કારણે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ વત્તું-ઓછું રહી શકે છે.