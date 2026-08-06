/ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી બોલાવશે ધડબડાટી, આગામી 72 કલાકમાં આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી; હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી એકવાર જોરદાર બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં આગામી દિવસોમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે સાર્વત્રિક વરસાદની મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આગામી 8 અને 9 ઓગસ્ટે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. જ્યારે બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 72 કલાક માટે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની અને વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષેપ) સક્રિય થવાના કારણે વાતાવરણમાં આ પલટો આવ્યો છે. આ સિસ્ટમની અસરને કારણે રાજ્યમાં આગામી 3 દિવસ સુધી સારો વરસાદ વરસી શકે છે. વરસાદની સક્રિય સિસ્ટમ અને ભારે પવનોને ધ્યાનમાં રાખીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને આગામી દિવસોમાં દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 6 ઓગસ્ટ એટલે આજે વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ તેમજ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે 7 ઓગસ્ટના રોજ અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ સહિત દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા 8 ઓગસ્ટના રોજ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આ દિવસે યલો એલર્ટ રહેશે. જ્યારબાદ 9 ઓગસ્ટના રોજ વાવ, થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી સાથે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતમાં ફરી મેઘરાજા જોરદાર બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી 72 કલાક માટે વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે. 9થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 ઇંચથી વધુ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. તાપી નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. જો કે, સત્તાવાર હવામાન અપડેટ માટે IMDના બુલેટિન પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.