હજુ ચોમાસું ગયું નથી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં હાહાકાર મચાવશે મેઘો, 10 ઈંચ સુધી પડવાની આગાહી
Gujarat Weather Forecast: હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની શકયતા છે. આગામી 48 કલાક બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યમાં હાલમાં 2 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદની શક્યતા છે. કચ્છ અને આસપાસના વિસ્તારમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન હોવાના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ વરસી શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં પણ એક લો પ્રેશર સક્રિય થઈ છે. જે આગામી 12 કલાકમાં ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. આ કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ ભૂક્કા બોલાવશે.
દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં આગામી બે દિવસ સુધી વરસાદની શક્યતા છે. દેશના બાકીના ભાગોની વાત કરીએ તો, આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા અને પંજાબના કેટલાક ભાગો અને હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બની રહી છે. ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય, પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. આ વરસાદ હાહાકાર મચાવવાનો છે. અને તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ફુલબહાર ચોમાસું ખિલવાનું છે. દક્ષિણમાં તો 10 ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે.
અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ 10થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. આ તમામ આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતો, માછીમારો અને નાગરિકોને સાવચેતી રાખવાની અને અધિકારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ પટ્ટીમાં 40 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવો અને અમુક જગ્યાએ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં ઉત્તર ઓડિશા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લો પ્રેશર એરિયા સક્રિય છે, જે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધીને ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી સિસ્ટમની અસરને કારણે વાવાઝોડા અને તીવ્ર પવનની આગાહી છે.
હવામાન શાસ્ત્રીઓની આગાહી છે કે, મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હળવો વરસાદ વરસી શકે છે. ત્યારબાદ 27 સપ્ટેમ્બરથી મધ્યમ વરસાદ શરૂ થશે. 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આનાથી રેલ, માર્ગ અને હવાઈ ટ્રાફિક ખોરવાઈ શકે છે. 2 થી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન છૂટાછવાયા ભારે વરસાદ સાથે મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. ચોમાસુ 8 ઓક્ટોબરની આસપાસ મુંબઈથી વિદાય લેશે તેવી શક્યતા છે. આ સિસ્ટમ્સને લીધે મોન્સૂનનું પાછું ખેચાવાનું મોડું થઈ શકે છે અને મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૨૭મીએ ભારે વરસાદની તીવ્રતા જોવા મળી શકે છે.
આ સાયક્લોનિક સિસ્ટમની અસરથી ઓડિશામાં ૨૭મી સુધી, છત્તીસગઢમાં ૨૪ અને ૨૫મીએ, કોસ્ટલ આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં ૨૬ અને ૨૭મીએ, વિદર્ભમાં ૨૫મીએ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, કોંકણ અને ગોવામાં ૨૬થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી અને મરાઠવાડામાં ૨૭મીએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સિસ્ટમ્સ મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, જેથી ૨૮ સપ્ટેમ્બર પછી ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. વિદર્ભમાં ૨૫-૨૬મીએ ભારે વરસાદ, મરાઠવાડામાં ૨૭-૨૮મીએ અતિ ભારે વરસાદ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં પણ તીવ્ર વરસાદની આગાહી છે, જે ગુજરાત તરફના પ્રભાવને સૂચવે છે.
