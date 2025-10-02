ગુજરાતમાં ફરી એકવાર મેઘો બોલાવશે ભુક્કા! આ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી, IMDનું એલર્ટ
Gujarat Rain Forecast: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમ ગુજરાત પરથી પસાર થઇ રહી હોવાથી ભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. આ સિસ્ટમ ડિપ્રેશન બાદ વેલ માર્ક લો પ્રેસર એરિયા બની. આ સિસ્ટમના કારણે 2 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં આજે મોડી સાંજ સુધી ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ ચેતવણી ફક્ત આગામી ચાર કલાક માટે જાહેર કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં આજે પણ ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જો કે, એક કે બે દિવસ પછી તે બંધ થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે આજે મોડી સાંજ સુધી રાજ્યના રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જ્યારે કચ્છ, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, દ્વારકા, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓ માટે મધ્યમ વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુરુવારે જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ અને આણંદ જિલ્લામાં પણ 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે.
જ્યારે હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી અને વલસાડ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લા સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટદા, કચ્છ ને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ આંધી-તોફાન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. આ દરમિયાન પવનની ઝડપ 30-40 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની આગાહી કરી છે.
આવતીકાલે 3 ઓક્ટોબર (શુક્રવાર)ના રોજ હવામાન વિભાગે ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં કેટલાક સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડમાં કેટલાક સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે વરસાદની પણ શક્યતા છે. તેમજ સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમાનથ અને બોટાદ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને લો પ્રેશર સિસ્ટમની બેવડી અસરને કારણે હજુ પણ વરસાદી માહોલ યથાવત છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાક સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારો માટે ભારે છે. રાહતની વાત એ છે કે આવતીકાલથી રાજ્યમાં વરસાદના જોરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ 4 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વીય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદની વિદાય થશે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં હાલ સાર્વત્રિક વરસાદની સ્થિતિ છે.
આજે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના 6 જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. ખંભાતના અખાત પાસે સર્જાયું વેલમાર્ક લો પ્રેશરના કારણે આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તમ ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતમાં મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ભારે પવન સાથે વરસાદનું અનુમાન છે.
