આ આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં આગામી 4 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ મચાવશે તાંડવ
Gujarat Rain Forecast: નવરાત્રિના તહેવારમાં વરસાદ વિલન બની શકે છે. હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ એટલે કે 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ આગાહીને પગલે રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં ગરબા રસિયાઓ અને આયોજકોની ચિંતા વધી છે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની પણ નવી આગાહી સામે આવી છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેકટરે કહ્યું કે, નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડશે. આગામી 4 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા સિવાય રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. આ દિવસોમાં ગાજવીજ સાથે 30થી 40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બંગાળની ખાડીમાં વોલમાર્ક લો પ્રેશર સક્રિય થતા રાજ્યમાં વરસાદની વકી છે. આ કારણે અમદાવાદમાં આજે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે હળવા વરસાદની શકયતા છે.
28 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ ઉપરાંત આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરુચ, સુરત, ડાંગમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. અમદાવાદમાં પણ ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
29 સપ્ટેમ્બરના રોજ આણંદ, વડોદરા, નર્મદા, ભરુચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભરુચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમજ 1 ઓક્ટોબરના રોજ નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આજે તારીખ 26 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થશે. 28થી 30 તારીખ સુધીમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર સહિતના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો પાટણ, સમી, હારીજ, કલોલ, માણસા, કડી, બેચરાજી, વડનગર, સિદ્ધપુર, પાલનપુર, હિંમતનગર, પ્રાંતિજ, અરવલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા, બોડેલી, કરજણ, તારાપુર, સોજીત્રા, ભરૂચ, જંબુસર, વડોદરા અને ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. વીજપ્રપાતથી સાવચેત રહેવું, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, સપ્ટેમ્બરના અંત અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં વરસાદ બાદ, ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે રાજ્યમાં વધુ વરસાદ આવી શકે છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાને આ હવામાન પલટાને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેત રહેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.
