ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ ભયાનક આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં 4 દિવસ મેધો બોલાવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં નવરાત્રિ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ વરસતાં ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને યલો, ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે. જેમાં 28-29 સપ્ટેમ્બરે  20થી વધુ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે. 

Updated:Sep 28, 2025, 07:00 PM IST

1/7
image

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે 28 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સુરત, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં અતિથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, નર્મદા, છોટા ઉદેપુર, તાપી, ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે જ્યારે રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, મહીસાગર, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થઇ શકે છે. કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર જિલ્લામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થઇ શકે છે

2/7
image

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આવતીકાલે રવિવારે સુરત, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાર્યુ છે. જ્યારે 18 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

3/7
image

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને આગાહી કરી છે. હવે બાકીના નોરતાઓમાં વરસાદનું સંકટ આવવાનું છે. શું કહે છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી જોઈએ. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, તારીખ 28-29 ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આજથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ શરૂ થવાનો છે. આહવા, ડાંગ, વલસાડમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. મુંબઈના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ દિવસોમાં 12 ઈંચથી વધુ વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં આઠથી દસ ઇંચ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. સુરત નવસારીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 

4/7
image

આગાહીકારે કહ્યું કે, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જુનાગઢ, અમરેલી, મહુવા, ઉનાના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ભાવનગરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ભાવનગરના કોઈક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થશે. બોટાદના ભાગોમાં, મધ્ય સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ગીર સોમનાથના ભાગોમાં વરસાદ ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તો રાજકોટ, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કરછના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત પોરબંદર, દ્વારકાના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

5/7
image

સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. હળવાથી માંડીને 4 ઈંચ સુધી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 28 અને 29 તારીખે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પાટણ સમીના હારિજના ભાગોમાં વરસાદ થશે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. મહેસાણાના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. સાબરકાંઠા અને પંચમહાલના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 

6/7
image

આ ઉપરાંત મહીસાગરના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ભરૂચ-જંબુસરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અમદાવાદના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ગાંધીનગરના ભાગોમાં આજ સાંજ સુધી અથવા કાલે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ગાજવીજનું પ્રમાણ વધુ રહેશે પવનની કોઈક ભાગમાં 50 કિલોમીટરની ઝડપ રહેશે. 

7/7
image

આગામી ચાર-પાંચ ઓક્ટોબરમાં પણ અન્ય એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. પૂર્વ ભારતમાં વસા થવાની શક્યતા રહેશે. તેની અસર થતા ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. 18 નવેમ્બર થી 27 નવેમ્બર સુધી વાતાવરણમાં પલટો આવશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ અને માવઠા પડશે. 

Heavy RainsGujarat Rain forecastIMDAlertધોધમાર વરસાદઅતિભારે વરસાદની આગાહી

Trending Photos