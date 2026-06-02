  /ચોમાસા આડે હવે ગણતરીના દિવસો! ગુજરાતમાં આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 02, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 08:24 PM IST

Gujarat Rain Forecast: ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ મંગળવારે જણાવ્યું કે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 4 જૂને કેરળમાં પ્રવેશ કરે તેવી શક્યતા છે. આ વર્ષે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?

ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 4 જૂને કેરળમાં પ્રવેશ કરે તેવી શક્યતા છે. જેના કારણે આગામી 1 થી 2 દિવસમાં કેરળમાં વિધિવત ચોમાસું બેસી જશે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું હવે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને હાલ તે અરબી સમુદ્રના દક્ષિણ ભાગ, લક્ષદ્વીપ અને બંગાળની ખાડીના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પહોંચી ચૂક્યું છે. આગામી 2 થી 5 દિવસમાં તે કેરળ અને તમિલનાડુમાં એન્ટ્રી કરે તેવા એકદમ સાનુકૂળ સંજોગો વચ્ચે ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળશે.

રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી પાંચ દિવસ માટે આવું વાતાવરણ રહેશે. 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની પણ શક્યતા છે. હાલ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સાથે આગામી 3 દિવસ બાદ ગરમીમાં પણ ઘટાડો થવાની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.

બે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી 2થી 4 જૂન દરમિયાન વાતાવરણ બદલાશે અને તાપમાન 4 ડિગ્રી સુધી ગગડશે. આજે 6 જિલ્લામાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે. 2 જૂને દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર સિવાય સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું યલો એલર્ટ રહેશે. 3 જૂને સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સાથે યલો એલર્ટ લાગુ પડશે. 4 જૂને મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં રાહત રહેશે, પરંતુ સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદ ચાલુ રહેશે.

બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ ચોમાસા પૂર્વેના વરસાદને લઈને મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 5 જૂન સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આ અંગે આગાહી કરી છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વરસાદ સારો થવાની શક્યતા છે. આ સાથે 8 થી 15 જૂન વચ્ચે પણ વરસાદ આવી શકે છે.  અરબ સાગરમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનવાની આગાહી પણ હવામાન નિષ્ણાંતે કરી છે.

અરબી સમુદ્રમાં લો-પ્રેશરની સિસ્ટમ બની રહી હોવાને કારણે કેરળમાં તો વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે, પરંતુ તેની અસર ગુજરાતમાં પણ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તરીકે જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં પણ લો-પ્રેશરની શક્યતા હોવાથી આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી માટે અનુકૂળ સંજોગો સર્જાઈ રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ચોમાસા પૂર્વેનો આ વરસાદ કાળઝાળ ગરમીમાંથી લોકોને કેટલી રાહત આપે છે.

