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ગુજરાતમાં ફરી જામ્યું ચોમાસુ, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ; હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:19 PM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાએ બ્રેક લીધા બાદ ફરી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારમાં આજે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની આગાહી કરી છે. સાથે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ સારા વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?

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ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. રાજ્યમાં અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં તેની અસર જોવા મળશે.  આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, સુરત, ડાંગ, તાપી અને નવસારીમા ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે. 

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હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદનું એલર્ટ આપ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આજે દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, નવસારી, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, અમદાવાદ તેમજ દમણ અને દાદરા નાગર હવેલીમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે આ વિસ્તારોમાં 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને 5 થી 15 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.  

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હવામાન વિભાગ દ્વારા જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, ગાંધીનગર, પોરબંદર, આણંદ અને ખેડા, પંચમહાલ, મહિસાગર, અરાવલ્લી, સાબરકાંઠા, તાપી, ડાંગ અને દિવમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા હવામાનમાં આવેલા આ અચાનક પલટાને પગલે નાગરિકોને જરૂરી સાવચેતી રાખવા અને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

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બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. આગામી 22 જુલાઈથી ગુજરાતમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. ​જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે.  ​અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.જો સિસ્ટમ મજબૂત બનશે તો 5 થી 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ ખાબકી શકે છે. 24થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં 8થી 10 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકી શકે છે. 

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અંબાલાલ પટેલે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા અને પોરબંદરમાં ૩ ઇંચથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે ​જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની સંભાવના રહેલી છે. 24 થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. અતિભારે વરસાદને પગલે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. સાથે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ સારા વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
gujarat monsoon
Rain Alert
હવામાન વિભાગની આગાહી
આજની આગાહી અંબાલાલ પટેલની આગાહી

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