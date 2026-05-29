/ગુજરાતીઓ તૈયાર રહેજો! આ તારીખથી વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે મેઘરાજા કરશે પધરામણી, હવામાન વિભાગની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં આખો મે કાળઝાળ ગરમી પડી છે. ત્યારે રાજ્યમાં આવતીકાલથી ગાજવીજ સાથે મેઘરાજા વરસશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 30 મેથી 4 જૂન સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે 30મી મેથી ગુજરાતમાં હવામાન પલટાશે અને ચોમાસાનો માહોલ સર્જાવવાની આગાહી આપવામાં આવી છે. હાલમાં ચોમાસું આગળ વધે તેવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે. ચોમાસું હાલ અરબી સમુદ્રમાં પહોંચી ગયું છે અને ત્રણ દિવસ બાદ હવે ફરીથી ચોમાસાએ પ્રગતિ કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે ચોમાસું અરબી સમુદ્ર, લક્ષદ્વીપ તથા બંગાળની ખાડીના કેટલાક વધારે વિસ્તારો સુધી પહોંચી ગયું છે. પરંતુ ત્યાંથી આગળ વધી રહ્યું નથી. હવે ભારતમાં ચોમાસું શરૂ થવાની રાહ જોવાઈ રહી છે, 27 મેની સ્થિતિ અનુસાર ચોમાસું અરબી સમુદ્રના કેટલાક વધારે વિસ્તારો સુધી પહોંચ્યું છે. જો કે, હજું કેરળમાં ક્યારે પહોંચશે તે અંગે હવામાન વિભાગે કોઈ માહિતી આપી નથી. જો કે, હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, ગુજરાતમાં ચોમાસા પહેલા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા અગામી દિવસોમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદની અગાહી કરાવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અગામી 30 મેથી 4 જૂન સુધી ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ પવનની ગતી 40 થી 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતાઓ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 30 મેના રોજ ગીરસોમનાથ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ જિલ્લામાં વરસાદ પડશે. 31 મેના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી મહીસાગર, દાહોદ, મહેસાણા, ખેડા, આણંદ પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે.
01 તારીખે ગુજરાતના મોટાભાગના હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ થશે. સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, તાપી સહિતના જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. 02 થી 04 જૂનના રોજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા, પાટણ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાથે જ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, ચાલુ વર્ષે દેશમાં 90 ટકા વરસાદ થવાની શકયતા છે તો ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદની સંભાવના છે.
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદની સાથે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે 25 મેથી શરૂ થયેલું રોહિણી નક્ષત્ર 7 જૂન સુધી રહેશે. જો રોહિણી નક્ષત્રના ત્રીજા અને ચોથા ગાળામાં સારો વરસાદ થાય, તો આ વર્ષનું ચોમાસું ઘણું સારું રહેવાની શક્યતા મજબૂત બને છે.
હાલમાં ચોમાસું અરેબિયન સી તરફથી આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તેજ થતાં જ એક તરફ ગરમીથી કંટાળેલા લોકોને અસહ્ય બફારામાંથી મુક્તિ મળશે, તો બીજી તરફ વાવણીની આશાએ બેઠેલા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લહેર ફરી વળી છે. હવે સૌ કોઈ મેઘરાજાના સત્તાવાર આગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.