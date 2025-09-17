ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ચોમાસું ગયું કે હજુ આવશે વરસાદ? જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Rain News: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. ચોમાસાની વિદાય થવાની તૈયારી છે. આ વચ્ચે રાજ્યમાં હજુ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસની આગાહી કરી છે.
 

Updated:Sep 17, 2025, 06:48 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી

ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ વચ્ચે હવામાન વિભાગે 23 સપ્ટેમ્બર સુધીની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં 17થી 23 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે. 

હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે 17થી 23 તારીખ સુધી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.ક. દાસે જણાવ્યુ કે 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં 24 કલાક વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 18 સપ્ટેમ્બર અરવલ્લી, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી જેવા જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે 19 સપ્ટેમ્બરે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા સિવાયના દરેક જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

20 સપ્ટેમ્બરે પણ હવામાન વિભાગે કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં મોરબી, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, પંચમહાલ, અમદાવાદ, દ્વારકા, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, વડોદરા, વલસાદ, તાપી, સુરત જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.  

અંબાલાલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી: રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર: નવરાત્રિના દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. 7 ઓક્ટોબર: આ દિવસે પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.

ગુજરાતમાં આ વર્ષે સરેરાશ 25% વધુ એટલે કે 837.7 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. હાલમાં, રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાંથી ચોમાસુ વિદાય લઈ રહ્યું છે અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. સમગ્ર રાજ્યમાંથી ચોમાસાને વિદાય લેતા એક સપ્તાહ જેટલો સમય લાગી શકે છે. જોકે, આ વિદાય વચ્ચે પણ કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. આ આગાહીઓને જોતાં, ખેલૈયાઓએ ગરબાના આયોજન માટે થોડી સાવચેતી રાખવી પડશે. વરસાદ ક્યાંક ખેલૈયાઓની મજા બગાડી ન દે તે માટે આયોજકો પણ ચિંતિત છે.

