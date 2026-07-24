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હજુ આફત ટળી નથી! અંબાલાલ પટેલની તારીખ સાથે આ વિસ્તારો માટે ગંભીર આગાહી, હવામાન વિભાગે આપ્યું રેડ એલર્ટ

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:18 PM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા બે દિવસથી મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી છે. રાજ્યભરમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને અમદાવાદમાં ભારે વરસાદના કારણે પૂર જેવો માહોલ સર્જયો છે. હવામાન વિભાગે હજું પણ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ આવી જ આગાહી કરી છે.

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હવામાન વિભાગે આજે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી જિલ્લામાં અતિથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને કચ્છ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેક કર્યું છે. છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટની આગાહી કરી છે.

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આવતીકાલે એટલે 25 જુલાઈ 2026ના રોજ મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, મહીસાગર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અતિથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવાાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી અને બોટાદ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે સુરત, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, કચ્છ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

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બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી મુજબ આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહેતા મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારો માટે આ વરસાદ સંજીવની સમાન સાબિત થશે. રાજકોટ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાવણીલાયક વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે કચ્છમાં હળવાથી ભારે વરસાદના કારણે લાંબા સમયથી સર્જાયેલી દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિમાં મોટો સુધારો જોવા મળશે. આ ઉપરાંત જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર તેમજ સુરેન્દ્રનગર, હળવદ અને ધ્રાંગધ્રામાં પણ સારા વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

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દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના કારણે સ્થાનિક નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, જેમાં અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ સૌથી વધુ રહેવાની ભીતિ છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવની શક્યતા હોવાથી નાગરિકોને પોતાની ધન-માલની કાળજી રાખવા સલાહ આપવામાં આવી છે.

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ઉપરવાસમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા ડેમની જળસપાટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે, જે રાજ્ય માટે રાહતના સમાચાર છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આજનો દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી સિસ્ટમ પૂર્ણ શક્તિ સાથે સક્રિય રહેશે અને આવતીકાલથી તેની તીવ્રતા હળવી થશે. જોકે, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં 26 થી 27 જુલાઈ સુધી વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે. હાલમાં થઈ રહેલો આ વરસાદ પાક માટે અત્યંત ગુણકારી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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