/ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યું? અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગામી દિવસો માટે મોટી આગાહી

ગુજરાતમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ પડ્યો છે, તો હજુ ઘણી જગ્યાએ લોકો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યાં છે. સુરતમાં તો પૂરની સ્થિતિ સર્જાય છે. નવસારીમાં પણ અત્યાર સુધી સારો વરસાદ થયો છે. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ક્યા-ક્યા વરસાદ પડશે તેની આગાહી હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
આગામી 15 જુલાઈ સુધીમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં હવે વરાપ થવાની શક્યતા છે.
રાજ્યમાં હવે છૂટો છવાયો વરસાદ જોવા મળશે. 14 જુલાઈએ બંગાળના ઉપસાગરમાં વરસાદી સિસ્ટમ બનશે. 14 થી 17 જુલાઈએ વરસાદની શક્યતા છે. ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયામાં અણધાર્યા વરસાદની શક્યતા છે.
રાજ્યમાં વરસાદનું જોર થોડું ઓછું થયું છે. વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે. સાત દિવસ રાજ્યમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડશે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 9 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. સીઝનનો 178.7 મિમીની જગ્યાએ 162.5 મીમી વરસાદ પડ્યો છે. 11 અને 12 જુલાઈ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 24.63 ટકા વરસાદ થયો છે. સૌથી વધુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં 34.69 ટકા વરસાદ થયો છે, તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ 27 ટકાથી વધુ વરસાદ થયો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 14 ટકા તો મધ્ય ગુજરાતમાં 17.31 ટકા વરસાદ થયો છે. જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હોવા છતાં 109 ડેમોમાં 25 ટકા કરતા ઓછો પાણીનો સંગ્રહ છે.
રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં હજુ પુરતો વરસાદ નથી પડ્યો. જેથી આ સ્થિતિ છે. રાજ્યના કુલ 206 ડેમમાંથી પાંચ છલકાયા છે. 17 ડેમમાં 70 થી 100 ટકા પાણીનો જથ્થો છે. 21 ડેમ એવા છે જેમાં 50 થી 70 ટકા પાણી છે. 54 ડેમમાં 25 થી 50 ટકા પાણી છે. જ્યારે બાકી ડેમમાં 25 ટકાથી ઓછું પાણી છે.