/આગામી ત્રણ કલાક આ વિસ્તારો માટે સૌથી ભારે! ખુલ્લા મેદાનો, વૃક્ષો અને વીજ થાંભલાઓ નજીક ન જવાની અપાઈ ખાસ સલાહ

Gujarat Moneoon 2026: ગુજરાત જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું હતું તે ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થઈ ચૂક્યું છે. રાજ્યમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી તો થઈ ગઈ છે, પરંતુ હજુ સુધી મન મૂકીને વરસાદ વરસ્યો નથી. જો કે, હવે હવામાન વિભાગ અને જાણીતા આગાહીકારો બન્ને રાજ્યમાં ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી કરી રહ્યા છે. ક્યાં પડશે વરસાદ? ક્યારે વરસશે મેઘમહેર? અને શું છે આગામી દિવસોની પરિસ્થિતિ? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં કટોકટીભર્યા વાતાવરણને લઈને નાઉકાસ્ટ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી ત્રણ કલાક (સવારે ૧૦ વાગ્યા સુધી) ભારે પવન સાથે વરસાદની આશંકા સેવાઈ રહી છે. નર્મદા જિલ્લામાં 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે મધ્યમ વરસાદ અને ભારે ગાજવીજની સંભાવના છે. ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, છોટાઉદેપુર તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી આ જિલ્લાઓમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે.
ગાજવીજ અને વીજળી પડવાની શક્યતાઓને જોતા લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે ખુલ્લા મેદાનો, વૃક્ષો નીચે અને વીજળીના થાંભલાઓની નજીક ન જવા સલાહ આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન પ્રમાણે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ વધુ મજબૂત બનવાની શક્યતા છે.
હાલ દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશાના પવનો સક્રિય બન્યા છે. બીજી તરફ મધ્ય પાકિસ્તાન અને ઉત્તર રાજસ્થાન ઉપર સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સિસ્ટમની અસર પણ ગુજરાતના વાતાવરણ પર જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ વધવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન પ્રમાણે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. હાલમાં વરસાદ માટે બે મુખ્ય સિસ્ટમ કામ કરી રહી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશાના પવનો સક્રિય બન્યા છે. મધ્ય પાકિસ્તાન અને ઉત્તર રાજસ્થાન ઉપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સિસ્ટમ સર્જાઈ છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે.
અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો અહીં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે, પરંતુ ગરમીથી બહુ રાહત મળે તેમ નથી. તાપમાન 41 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાનો અંદાજ છે. એક તરફ ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે અને બીજી તરફ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ જેવા નિષ્ણાતોની મોટી આગાહીઓ સામે આવી રહી છે. હવે આખું ગુજરાત આકાશ તરફ નજર માંડીને બેઠું છે કે ક્યારે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસે અને રાજ્યને આકરી ગરમી તેમજ પાણીની સમસ્યામાંથી કાયમી રાહત અપાવે.
હવામાનના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. ૨૯ જૂનથી ૭ જુલાઈ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે. ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફારને કારણે વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે, જેનાથી નર્મદા ડેમની જળ સપાટીમાં પણ મોટો વધારો થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન બોર્ડરને અડીને આવેલા ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ સારો વરસાદ થઈ શકે છે.
આગાહીકાર ચિરાગ શાહે ચોમાસાના એકંદર ચિત્રને લઈને મહત્વનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. રાજ્યના આશરે ૮૦% જિલ્લાઓમાં સામાન્ય અથવા તેનાથી વધુ વરસાદ નોંધાશે. બાકીના ૨૦% જિલ્લાઓમાં વરસાદ સરેરાશ કરતાં ઓછો રહી શકે છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ખેડા જિલ્લામાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. આ સાથે જ એક સપ્તાહના વરસાદી માહોલ બાદ ચોમાસામાં થોડા દિવસનો બ્રેક (વિરામ) પણ આવી શકે છે.