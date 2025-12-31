આખરે અંબાલાલ સાચા પડ્યા! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં સવારથી વરસાદ, ખેડૂતો ચિંતાતૂર; જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
ambalal ni agahi: વર્ષ 2025ના અંતિમ દિવસે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ઉત્તર ભારત પર સક્રિય થયેલા મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે. વહેલી સવારથી જ પોરબંદર અને દ્વારકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ પડતા શિયાળુ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
પોરબંદર અને દ્વારકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદી ઝાંપટાં
આજે વહેલી સવારથી જ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. પોરબંદર શહેર અને તેના ગ્રામ્ય વિસ્તારો તેમજ દ્વારકા અને કલ્યાણપુર પંથકમાં ઝરમર વરસાદ નોંધાયો છે. આ કમોસમી વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક તો પ્રસરી છે, પરંતુ ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા છે.
ખેતી પર જોખમ: ચણા અને જીરુંના પાકને નુકસાનની ભીતિ
હાલ શિયાળુ પાકની સીઝન પૂરજોશમાં છે. ખેતરોમાં ખાસ કરીને ચણા અને જીરું જેવા સંવેદનશીલ પાકો તૈયાર થઈ રહ્યા છે અથવા ફૂલ-ફાલની અવસ્થામાં છે. આવા સમયે વરસાદ પડવાથી પાકમાં રોગચાળો વધવાની અને ગુણવત્તા બગડવાની શક્યતા છે, જેને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી છે.
આગામી કલાકો માટે હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી થોડા કલાકોમાં કચ્છ અને પોરબંદર જિલ્લામાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં હળવા માવઠાની સંભાવના છે. અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ રહ્યું હતું અને પ્રદૂષણના સ્તરમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો.
નિષ્ણાતોનું શું કહેવું છે?
હવામાનના જણાવ્યા અનુસાર, મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે વર્ષ 2025ની વિદાય અને 2026નું આગમન વરસાદી માહોલ વચ્ચે થશે. 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાંપટાં ચાલુ રહી શકે છે. વરસાદી માહોલ બાદ 2 અને 3 જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં તીવ્ર ઠંડી અને કોલ્ડ વેવનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
ખેડૂતો માટે સૂચના
હવામાનમાં આવતા આ બદલાવને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોને તેમના તૈયાર પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને કૃષિ નિષ્ણાતોની સલાહ મુજબ દવાનો છંટકાવ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ક્લાઈમેટ ચેન્જને કારણે આ વર્ષે ઠંડીમાં અનિયમિતતા અને માવઠાના બનાવોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
