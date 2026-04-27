ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં છપ્પરફાડકે ગરમી પડશે, પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોંચી જશે, અંબાલાલની છે આગાહી
Ambalal Patel Forecast For Severe Heatwave : આખું ગુજરાત અગનજ્વાળામાં શેકાયું છે. 9 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. કંડલામાં 45 ડિગ્રી તો અમદાવાદ 44.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યાં છે. આવામાં હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની ભીષણ ગરમી પડવાની આગાહી આવી ગઈ છે.
રાજ્યના 9 જેટલા શહેરોમાં પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોચ્યો
ગુજરાતમાં અત્યારે કુદરત જાણે કોપાયમાન થઈ હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે અને સમગ્ર રાજ્ય અત્યારે ભઠ્ઠીમાં શેકાઈ રહ્યું હોય તેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. લોકો ગરમીથી તોબા-તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે.ગરમીએ છેલ્લા દોઢ દાયકાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. રાજ્યના 9 જેટલા શહેરોમાં પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. સૌથી ભયાનક સ્થિતિ કચ્છના કંડલામાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં તાપમાનનો પારો 45 ડિગ્રીને પણ વટાવી ગયો છે. વાત કરીએ રાજ્યના આર્થિક પાટનગર અમદાવાદની, તો અમદાવાદીઓ અત્યારે 44.8 ડિગ્રી તાપમાનમાં શેકાઈ રહ્યા છે.
છેલ્લા 15 વર્ષમાં બીજી વખત ગરમીનો આવો રેકોર્ડ નોંધાયો
મહત્વની વાત એ છે કે, છેલ્લા 15 વર્ષમાં બીજી વખત ગરમીનો આવો રેકોર્ડ નોંધાયો છે. પશ્ચિમ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફથી આવતા ગરમ પવનોએ ગુજરાતને રીતસરનું હોટસ્પોટ બનાવી દીધું છે. રાજ્યના અન્ય શહેરોની સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો, અમરેલીમાં 44.5 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 44.4 ડિગ્રી, સુરેન્દ્રનગરમાં 44.3 ડિગ્રી અને ગાંધીનગરમાં પણ 44.2 ડિગ્રી ગરમીનો પારો પહોંચ્યો છે. આ કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય બફારાના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. અનેક લોકોની તબિયત લૂ લાગવાના કારણે બગડી હોવાનું સામે આવ્યું રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં હજુ પણ આગામી 3 દિવસ સુધી હીટવેવની ચેતવણી આપી છે. જોકે, રાહતના સમાચાર એ છે કે 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.
ક્યા કયા જિલ્લામાં છપ્પર ફાડકે ગરમી પડશે
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, રાજ્યમાં ગરમીનું આક્રમણ હજુ પણ યથાવત રહેશે. 29 એપ્રિલ બાદ ગરમીમાં ઘટાડાની શક્યતા છે. ત્યાં સુધી મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 43 થી 44 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42 થી 43 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.
આ જિલ્લાવાળા ખાસ સાચવજો
હવામાનકારની આગાહી મુજબ, સાબરકાંઠાના ભાગો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં પાલનપુર, ધાનેરા, થરાદ, ડીસા, પાટણ, સમી, હારીજ, મોઢેરા અને બેચરાજીમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42 થી 43 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 43 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. રાજકોટના ભાગોમાં અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ 40 થી 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહી શકે છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 36 થી 37 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.
ગરમીથી રાહત ક્યારે મળશે?
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, ભેજવાળા પવનો અકળાવે પણ સાંજે સહેજ ગરમ અને ઠંડા પવનનો અહેસાસ થાય. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ગરમ ઠંડા પવનોનો અહેસાસ થાય. 29-30 એપ્રિલથી ગરમીમાં ઘટાડો થશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. કોઈ કોઈ ભાગોમાં હિમવર્ષા અને મેઘ ગર્જના સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
