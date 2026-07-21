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એકસાથે ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં ચોમાસું જામશે; આગામી ત્રણ કલાકમાં આ વિસ્તારો કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડશે!

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:01 AM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો નવો અને શક્તિશાળી રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે. રાજ્યમાં એકસાથે ત્રણ-ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. રાજ્યના 151 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધુ સાડા ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. અત્યાર સુધી સીઝનમાં 33% વરસાદની ઘટ અનુભવાઈ રહી હતી, ત્યારે આ સાર્વત્રિક વરસાદથી મહીસાગર સહિતના પંથકોમાં ખેડૂતોના મુખ પર ખુશીની લહેર દોડી ગઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખરાબ હવામાનને કારણે વાહનવ્યવહાર અને ફ્લાઇટ સેવા પર પણ અસર પડી છે. દમણ એરપોર્ટ પર આધુનિક 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ' (ILS) ન હોવાથી દિલ્હી-દમણની એલાયન્સ એરની ફ્લાઇટને લેન્ડિંગમાં સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેથી તેને અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરીને દિલ્હી પરત મોકલવી પડી હતી.
 

ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમના પ્રભાવથી આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા1/6

ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમના પ્રભાવથી આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા

હાલમાં મુખ્ય ત્રણ હવામાન સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર સમુદ્રની સપાટીથી 3.1થી 4.5 કિમીની ઊંચાઈએ એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનેલું છે. રાજસ્થાનના ગંગાનગરથી શરૂ થઈને ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડી સુધી મોનસૂન ટ્રફ લંબાયેલું છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું નવું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ત્યાંથી નીકળતો ટ્રફ દક્ષિણ છત્તીસગઢ, ઓડિશા, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત થઈને ઉત્તર-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર સુધી વિસ્તરેલો છે. આ ત્રણેય સિસ્ટમના સંયુક્ત પ્રભાવથી આગામી 7 દિવસ સુધી ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક સ્થળે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ દરમિયાન રાજ્યમાં તાપમાન સામાન્ય જળવાઈ રહેશે.

નવસારી-વલસાડમાં 'ઓરેન્જ અલર્ટ': 26 જુલાઈ સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ વધશે2/6

નવસારી-વલસાડમાં 'ઓરેન્જ અલર્ટ': 26 જુલાઈ સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ વધશે

હવામાન વિભાગે વરસાદની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ વિસ્તારો માટે અલર્ટ જાહેર કર્યા છે. આજના દિવસ માટે નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં અત્યંત ભારે વરસાદની આશંકાને પગલે 'ઓરેન્જ અલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 21 અને 22 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના અન્ય ભાગો માટે 'યલો અલર્ટ' જાહેર કરાયું છે. 25 અને 26 જુલાઈ દરમિયાન મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે. 25 જુલાઈએ દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર અને અરવલ્લીમાં તથા 26 જુલાઈએ સાબરકાંઠા અને મહીસાગર સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે.

દરિયામાં તોફાની પવનની આશંકા: માછીમારોને 4 દિવસ દરિયો ન ખેડવા આદેશ3/6

દરિયામાં તોફાની પવનની આશંકા: માછીમારોને 4 દિવસ દરિયો ન ખેડવા આદેશ

દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાન અત્યંત પ્રતિકૂળ રહેવાની સંભાવના છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કાંઠે 20થી 30 નોટની ઝડપે પશ્ચિમી-દક્ષિણપશ્ચિમી પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખુલ્લા દરિયામાં પવનની ગતિ 45થી 55 નોટ અને મજબૂત ઝાપટાં (ગસ્ટિંગ) વખતે 65 નોટ સુધી પહોંચી શકે છે. દરિયો તોફાની બનવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોવાથી આગામી 4 દિવસ સુધી માછીમારોને અરબી સમુદ્ર કે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ન જવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.

દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને રેડ અલર્ટ4/6

દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને રેડ અલર્ટ

હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા નાઉકાસ્ટ (Nowcast) બુલેટિન મુજબ વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, નવસારી, ડાંગ, સુરત અને તાપી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે 'રેડ અલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં પવનની ગતિ 40 કિમી/કલાકથી ઓછી રહેવાની ધારણા છે. ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી સાથે 'ઓરેન્જ અલર્ટ' અપાયું છે. છોટાઉદેપુર, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, બોટાદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી સંભાવના છે.  

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રાજ્યમાં અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં તેની અસર જોવા મળશે.  આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં ફરી મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. આગામી 22 જુલાઈથી ગુજરાતમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. ​જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે.  ​અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.જો સિસ્ટમ મજબૂત બનશે તો 5 થી 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ ખાબકી શકે છે. 24થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં 8થી 10 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકી શકે છે.   

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અંબાલાલ પટેલે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા અને પોરબંદરમાં ૩ ઇંચથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે ​જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની સંભાવના રહેલી છે. 24 થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. અતિભારે વરસાદને પગલે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. સાથે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ સારા વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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