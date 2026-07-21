/એકસાથે ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં ચોમાસું જામશે; આગામી ત્રણ કલાકમાં આ વિસ્તારો કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડશે!

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો નવો અને શક્તિશાળી રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે. રાજ્યમાં એકસાથે ત્રણ-ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. રાજ્યના 151 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધુ સાડા ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. અત્યાર સુધી સીઝનમાં 33% વરસાદની ઘટ અનુભવાઈ રહી હતી, ત્યારે આ સાર્વત્રિક વરસાદથી મહીસાગર સહિતના પંથકોમાં ખેડૂતોના મુખ પર ખુશીની લહેર દોડી ગઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખરાબ હવામાનને કારણે વાહનવ્યવહાર અને ફ્લાઇટ સેવા પર પણ અસર પડી છે. દમણ એરપોર્ટ પર આધુનિક 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ' (ILS) ન હોવાથી દિલ્હી-દમણની એલાયન્સ એરની ફ્લાઇટને લેન્ડિંગમાં સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેથી તેને અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરીને દિલ્હી પરત મોકલવી પડી હતી.