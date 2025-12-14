ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતના ટોપ-10 પાવરફુલ નેતાઓ, જેઓ વર્ષ 2025 માં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યાં

Gujarat top 10 leaders 2025 : 2025 માં સૌનું ધ્યાન ખેંચનારા 10 ગુજરાતના નેતાઓ કોણ છે? જાણો દરેક પક્ષના કેટલા નેતાઓ ટોપ-10ની યાદીમાં છે?
 

Updated:Dec 14, 2025, 05:06 PM IST

2025 માં ચર્ચામાં રહેનારા નેતાઓ

2025 ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનું વર્ષ હતું. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં 265 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે સરકારમાં મોટો ફેરફાર થયો હતો. પેટાચૂંટણીમાં ગોપાલ ઇટાલિયાની જીત ભાજપ માટે મોટી માથાનો દુખાવો બની હતી. વર્ષના અંતે, ગુજરાત સરકારને ગ્લાસગોથી મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર મળ્યા. આ બધા વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કરમસદથી કેવડિયા સુધી એકતા કૂચનું નેતૃત્વ કર્યું, જ્યારે ચૈતર વસાવાની ગર્જના આદિવાસી પટ્ટામાં ગુંજી ઉઠી. કોંગ્રેસે "જન આક્રોશ યાત્રા" દ્વારા સરકારને ઘેરી લીધી. રાજ્યની SIR પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાથી, પ્રશ્ન એ છે કે 2026 માં કોણ જીતશે? 2026 માં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ યોજાશે, જે 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સેમીફાઇનલ માનવામાં આવે છે. આવામાં રાજ્યના 10 નેતાઓ કોણ હતા જેમણે 2025 માં બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું?

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

2025 ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ માટે સારું વર્ષ રહ્યું. બિહાર ચૂંટણી દરમિયાન તેમણે મંત્રીમંડળમાં મોટા ફેરફાર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. તેમણે એક સાથે તમામ 16 મંત્રીઓના રાજીનામાની જાહેરાત કરીને હેડલાઇન્સ બનાવી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સંવેદનશીલ અભિગમ માટે વારંવાર પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. જામનગરની ઘટના ચર્ચાનો વિષય બની હતી જ્યારે તેમને ખબર પડી કે વહીવટીતંત્રે તેમનો કાર્યક્રમ એવા સ્થળે યોજવાનું નક્કી કર્યું છે જ્યાં એક હિન્દુ પરિવારની પુત્રીના લગ્ન થવાના હતા, તેના માટે તેઓએ પોતાનો કાર્યક્રમ પણ રદ કર્યો. 2025 માં ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેમના બીજા કાર્યકાળમાં ત્રણ વર્ષ અને મુખ્યમંત્રી તરીકે ચાર વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. તેમણે અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના દરમિયાન કાબિલેદાદ કામ કર્યું અને અસરગ્રસ્ત લોકોને સહાય પૂરી પાડવામાં સંપૂર્ણ તત્પરતા દર્શાવી. તેમણે કમોસમી વરસાદથી પાકનો નાશ પામેલા ખેડૂતો માટે ૧૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું મોટું વળતર જાહેર કર્યું.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી

વર્ષ 2012 માં હર્ષ સંઘવીએ મજુરાથી સુરત વિધાનસભા બેઠક જીતી હતી. તેઓ ૨૦૧૭ માં અને ૨૦૨૨ માં ફરીથી ચૂંટાયા હતા. ૨૦૨૧ માં જ્યારે "નો રિપીટ સર્જરી" નીતિ લાગુ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમને ગૃહ રાજ્યમંત્રી બનવાની તક આપવામાં આવી. ૨૦૨૫ માં, તેમને રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રીનું મોટું પ્રમોશન મળ્યું. એક સમયે ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રહેલા સંઘવીએ મજબૂત યુવા નેતા તરીકેને છબી બનાવી છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ અન્ય યુવા ભાજપ નેતાઓને પાછળ છોડી દે છે. ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ તેમને માત્ર મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ જ સોંપી નથી, પરંતુ હાલમાં તેઓ ગૃહ, પરિવહન અને પર્યટન સહિતના મહત્વપૂર્ણ વિભાગો ધરાવે છે.  

ગોપાલ ઈટાલિયા 

ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના સૌથી લોકપ્રિય અને જાણીતા નેતા ગોપાલ ઈટાલિયા માટે ૨૦૨૫ એક સફળ વર્ષ સાબિત થયું. તેઓ જૂનમાં વિસાવદરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા, જે તેમની લોકપ્રિયતામાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. ગોપાલ ઈટાલિયાની સૌથી મોટી તાકાત એ છે કે તેમણે સંઘર્ષ દ્વારા આ પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. કોન્સ્ટેબલ અને ક્લાર્ક તરીકે કામ કર્યા પછી, ઈટાલિયા હવે એક વકીલ છે. વર્ષના અંતે, કોંગ્રેસના એક અધિકારીએ તેમના પર જૂતું ફેંક્યું, જેનાથી ઈટાલિયા ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યા. ગુજરાતમાં AAPનું "મિશન ૨૦૨૭" ગોપાલ ઈટાલિયા, ઈસુદાન ગઢવી અને ચૈતર વસાવા જેવા નેતાઓ પર ટકેલું છે. ઈટાલિયા આમ આદમી પાર્ટીમાં સૌથી અગ્રણી પાટીદાર નેતા છે. વિસાવદરમાં તેમની જીત બાદ, વિવિધ પાટીદાર સંગઠનોના દરવાજા તેમના માટે ખુલી ગયા છે, જે તેમની વધતી જતી સ્વીકૃતિ દર્શાવે છે.

ચૈતર વસાવા 

નર્મદા જિલ્લાની ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠક જીતનાર ચૈતર વસાવા ગુજરાતના આદિવાસી સમુદાયના સૌથી અગ્રણી નેતા છે. તેમણે ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી (BTP) થી પોતાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. અનુભવી આદિવાસી નેતા છોટુ વસાવા પાસેથી રાજકારણની યુક્તિઓ શીખ્યા પછી, તેઓ હવે તેમનાથી આગળ નીકળી ગયા છે. વર્ષ 2025 માં, ચૈતર વસાવા લગભગ અઢી મહિના જેલમાં રહ્યા બાદ સમાચારમાં રહ્યા. તેમને તેમના મતવિસ્તારમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંતુ બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ ઉજવવા માટે તેમના મતવિસ્તારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમના વિવિધ અર્થઘટન થયા છે. ચૈતર વસાવાની શક્તિની પહેલી કસોટી ૨૦૨૬ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં થશે, જેના માટે તેઓ સખત મહેનત કરી રહ્યા છે.

જગદીશ વિશ્વકર્મા

મૂળ ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના, જગદીશ વિશ્વકર્મા ઓક્ટોબરમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા. રાજ્યમંત્રી તરીકે સહકાર અને પ્રોટોકોલ જેવા વિભાગો સંભાળી ચૂકેલા વિશ્વકર્માને ભાજપ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. તેમની સામે ભાજપને મજબૂત બનાવવા અને આગામી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ અને 2027 ની ચૂંટણીઓમાં મજબૂત પ્રદર્શન સુનિશ્ચિત કરવાનો પડકાર છે. વિશ્વકર્માને ખૂબ જ ટેકનિકલ માનવામાં આવે છે, પરંતુ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા પછી, તેમણે હજુ સુધી પોતાની ટીમ બનાવી નથી. નવા પ્રદેશ પ્રમુખ હાલમાં તે જ ટીમ સાથે સંગઠન ચલાવી રહ્યા છે. વિશ્વકર્મા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નજીકના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. તેઓ અગાઉ ભાજપના અમદાવાદ (કર્ણાવતી) કાર્યાલયના શહેર વડા તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

અમિત ચાવડા

શક્તિ સિંહ ગોહિલના અચાનક રાજીનામા બાદ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં અમિત ચાવડાને ફરીથી કાર્યભાર સોંપ્યો છે. આણંદ જિલ્લાના બોરસદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી સતત પાંચ વખત જીત મેળવનારા ચાવડાને હવે રાજ્યમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને મજબૂત બનાવવાનો પડકાર છે. ચાવડા એક એવા નેતા છે જેમણે અગાઉ પ્રદેશ પ્રમુખનું પદ સંભાળ્યું હતું, પરંતુ તેમનો કાર્યકાળ સફળ રહ્યો ન હતો. ઓબીસી સમુદાયમાંથી આવતા, ચાવડાએ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના નેતા તરીકે પણ સેવા આપી છે. તેમને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ભરત સિંહ સોલંકીના નજીકના માનવામાં આવે છે. તેમની સામે આ ધારણા તોડવાનો પડકાર છે. વર્ષના અંતે, તેમણે રાજ્યના લોકો સાથે સંવાદ કરવા માટે "જન આક્રોશ યાત્રા"નું આયોજન કર્યું. આ દરમિયાન, તેમણે રાજ્યમાં દારૂ અને ડ્રગ્સના વેચાણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, જેનાથી સરકાર મુશ્કેલ સ્થિતિમાં આવી ગઈ.

જિગ્નેશ મેવાણી 

જિગ્નેશ મેવાણી, જેમણે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચની સ્થાપના કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું, તેઓ કોંગ્રેસના નેતા છે. તેમણે ૨૦૧૭ માં બનાસકાંઠા જિલ્લાની વડગામ બેઠક પરથી કોંગ્રેસના સમર્થનથી સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે જીત મેળવી હતી. ૨૦૨૨ ની ચૂંટણીમાં, તેમણે કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડી અને ફરીથી ચૂંટાયા. મેવાણી તેમના આક્રમક અને તથ્યપૂર્ણ ભાષણો માટે જાણીતા છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન, તેમણે મહિલાઓમાં દારૂ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરીનો મુદ્દો ઉઠાવીને વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પર આડકતરી રીતે નિશાન સાધતા વિવાદ વધુ વકર્યો. મેવાણીની તાકાત તેમના મતવિસ્તારમાં તેમના સમર્થન આધારમાં રહેલી છે, પરંતુ તેમનો પ્રભાવ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં છે. તેમને રાજ્યના લોકપ્રિય યુવા નેતાઓમાંના એક છે.    

મનસુખ માંડવિયા 

ગુજરાતના ભાવનગરના લેઉવા પાટીદાર મનસુખ માંડવિયાએ રાજ્યના રાજકારણ કરતાં કેન્દ્રીય રાજકારણનું વધુ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેઓ હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી છે. માંડવિયાએ ગયા વર્ષે લાંબા સમય પછી ચૂંટણી લડી હતી અને પોરબંદરથી લોકસભામાં પહોંચ્યા હતા. ઉત્તમ સંચાલનને કારણે, માંડવિયાએ તાજેતરમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે કરમસદથી કેવડિયા સુધી પદયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. આનાથી તેમને પ્રસિદ્ધિ મળી. અગ્રણી રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ તેમની યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. સંભવિત મુખ્યમંત્રી ઉમેદવાર તરીકે માંડવિયાનું નામ વારંવાર ચર્ચામાં આવ્યું છે. માંડવિયાની તાકાત પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથેના તેમના સારા સંબંધોમાં રહેલી છે.

રીવાબા જાડેજા

ટીમ ઈન્ડિયાના ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજા, જામનગર ઉત્તરથી જીત્યા બાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચામાં આવ્યા હતા. જોકે, જ્યારે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે પ્રથમ વખત ફેરબદલ કર્યો, ત્યારે તેમણે અણધારી રીતે મંત્રીમંડળમાં પ્રવેશ કર્યો. રવિન્દ્ર જાડેજા પોતે સમારોહમાં હાજર હતા. રીવાબા જાડેજાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રોત્સાહનથી રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ તેમને રોલ મોડેલ માને છે. ક્ષત્રિય સમુદાયમાંથી આવતા, રીવાબા જાડેજા અગાઉ સામાજિક કાર્યમાં સક્રિય હતા અને કરણી સેના સાથે સંકળાયેલા હતા. તેમને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરીને, ભાજપે મહિલાઓ અને ક્ષત્રિય સમુદાય બંનેને ખુશ કરવાનો બેવડો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે, રીવાબા સૌરાષ્ટ્રમાં પાર્ટીને મજબૂત રાખવાની જવાબદારી સંભાળે છે.  

અર્જુન મોઢવાડિયા

કોંગ્રેસ પક્ષમાં જીવનભર રહ્યા પછી, મોઢવાડિયા રામ મંદિરમાં રામ લલ્લાના અભિષેક પહેલા ભાજપમાં જોડાયા હતા. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સ્નાતક, મોઢવાડિયાનું જીવન રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના પ્રભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પોરબંદરના વતની, મોઢવાડિયા એક સરળ છબી ધરાવે છે. રાજ્ય મંત્રીમંડળના ફેરબદલ દરમિયાન તેમને મંત્રી પદ પર બઢતી આપવામાં આવી હતી. તેઓ ગુજરાતના પર્યાવરણ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી છે. ગુજરાત મંત્રીમંડળના ફેરબદલ પછી મોઢવાડિયા શિયાળુ સત્ર દરમિયાન પીએમ મોદીને રૂબરૂ મળનારા પહેલા મંત્રી છે. તેમની સાથે કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો (હવે ભાજપમાં છે) અંબરીશ ડેર અને માયા આહિર પણ હતા. મોઢવાડિયાના કદનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેમણે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અને વિરોધ પક્ષના નેતા બંને તરીકે સેવા આપી છે.

