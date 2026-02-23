ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આગામી 24 કલાક ભારે! રાજ્યમાં અચાનક પલટાયું વાતાવરણ, આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે માવઠાની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં આજે અચાનક પલટો આવ્યો છે. સાથે જ અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતના હવામાન વિભાગ દ્વારા કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં માવઠાની શક્યતા છે. આ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ માવઠું પડી શકે છે. 

Updated:Feb 23, 2026, 07:34 PM IST

1/5
image

ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાને કારણે આજે અમદાવાદ શહેરમાં વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ વરસાદ વરસ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બપોરે આકરી ગરમી પડી રહી છે ત્યારે આજે અચાનક કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ઉતર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. ખાસ તો એ છે કે, આજે વાવાઝોડા સાથે માવઠું ત્રાટકશે. જેમાં જામનગર, મોરબી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા માવઠું રહેશે. તો અરવલ્લી, ભરૂચ, તાપી, સુરત, નર્મદામાં માવઠાની આગાહી છે. 

2/5
image

આગામી ત્રણ કલાકમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ અને અરવલ્લીમાં યેલો અલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે. છોટાઉદેપુર, ખેડા, નર્મદા, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલી, તાપી અને ડાંગમાં પણ યલો અલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. તો  જુનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરમાં પણ યેલો અલર્ટ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 

3/5
image

અમદાવાદ સહિત મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ અને હળવા વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 24 ફેબ્રુઆરીથી મિશ્ર ઋતુની અસર રહેશે. રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવશે, પરંતુ મોટા ભાગે શુષ્ક રહેશે. બપોરે મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. લઘુત્તમ તાપમાન 18 થી 20 ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે.  હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી દિવસોમાં 2-3 ડિગ્રી સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.

4/5
image

આજે મહીસાગર, વડોદરા, અમરેલી, અમદાવાદ, ભરૂચ સહિતના અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. અનેક જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જોરદાર વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા હતા. જ્યારે ભરુચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર અને જંબુસર સહિતના તાલુકાઓમાં તેજ ઠંડા પવનો સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો.

5/5
image

માવઠાની આગાહીને પગલે ખેડૂતોના પાકને નુકસાની પહોંચવાની ભીતિ છે. જેમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ઊભા પાકને નુકસાનની શક્યતા છે, ત્યારે પાકની કાપણી કરી લીધી હોય અને પાક ખેતરમાં ઢાંક્યા વિના પડ્યો હોય તેવા ખેડૂતોએ ત્વરિત ધોરણે પોતાના ખેત ઉત્પાદિત પાકને સલામત સ્થળે ખસેડવા. જો પાક ખસેડવો શક્ય ન હોય, તો તેને પ્લાસ્ટિક અથવા તાડપત્રીથી યોગ્ય રીતે ઢાંકી દેવો. વધુમાં વાદળછાયા અને વરસાદી વાતાવરણ દરમિયાન જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ તેમજ ખાતરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

Gujarat Rain forecastIMD Alertgujarat weather forecastહવામાન વિભાગની આગાહીવાવાઝોડા સાથે વરસાદ

Trending Photos