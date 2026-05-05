ગુજરાતમાં ગરમી વચ્ચે માવઠાની આફત! આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલ-હવામાન વિભાગની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 05, 2026, 07:09 PM IST|Updated: May 05, 2026, 07:09 PM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ભરઉનાળે ફરી એકવાર માવઠું થયું છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યા બાદ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. ત્યારે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદ પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે નવી આગાહી?

ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. રાજ્યના વાતવરણના પલટો આવ્યા બાદ સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જેવી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે રાજ્યના 9 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ત્રણ કલાક માટે નાઉકાસ્ટ જાહેર કર્યું છે. જેમાં 13 જિલ્લામાં 40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાવવાની સાથે હળવા કમોસમી વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 

હવામાન વિભાગ અનુસાર, આજે કચ્છ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવા કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. સાથે જ 40 કિમીની ઝડપથી ભારે પવન ફૂંકાવવાની આગાહી છે. રાજ્યમાં ભર ઉનાળે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાત સહિતના જિલ્લામાં વરસાદ વરસ્યો છે, ત્યારે આજે અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, રાજકોટ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

બીજી તરફ રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. વાદળ ઉપર હોવાથી વરસાદની શક્યતા નહીંવત છે.  આજથી 8 મે સુધી હળવા વરસાદની શક્યતા છે. પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છાંટાની શક્યતા છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 11 મેથી ગરમીના પ્રમાણમાં વધારો થવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.

અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, આજથી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. વૈશાખ માસમાં આવા વાદળો છવાય છે. જેના સવા મહિનો વાદળો રહ્યા પછી ચોમાસું આવતું હોય છે. વાદળા ઉપર હોવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા નથી. પરંતું 5 થી 8 મે દરમિયાન પૂર્વ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, પંચમહાલ, દાહોદ તથા મહીસાગરના ભાગોમાં ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છાંટા કે વરસાદ થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હાલમાં વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધું હોવાના કારણે ઉકળાટ રહેશે. તેમજ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ઉકળાટ જણાશે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 11 થી 20 મે દરમિયાન ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 43 થી 44 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો 43 થી 44 ડિગ્રી તાપમાન જઈ શકે છે. રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરના ભાગોમાં ગરમી 43 થી 44 ડિગ્રી જઈ શકે છે. કચ્છના ભાગોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રી જઈ શકે છે. આ વચ્ચે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ ૨૩ મે આસપાસ જોવા મળશે. 25 મે થી 7 જૂન વચ્ચે રોહિણી નક્ષત્ર છે. રોહિણી નક્ષત્રમાં શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન ફૂંકાશે અને વરસાદ પાછો ખેંચાય. રોહિણીના ઉતરતા ભાગોમાં વરસાદ આવે તો સારા સંકેત છે. 

