ગુજરાત પર મોટા ખતરાના એંધાણ, આ વિસ્તારમાં કરા સાથે વરસાદ કરશે તહસનહસ! અંબાલાલની ખતરનાક આગાહી
Ambalal Patel ni Agahi: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થવાની શક્યતા છે અને આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સુકું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. એક તરફ અંબાલાલ પટેલની માવઠાની આગાહી અને બીજી તરફ હવામાન વિભાગની સુકાં વાતાવરણની શક્યતા. આ બે આગાહીઓ વચ્ચે ખેડૂતો હવે દ્વિધામાં મુકાયા છે.
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક યોગેશ બિજાણીએ આજના હવામાનના અપડેટ આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતમાં સામાન્યથી વધુ તાપમાન નોંધાયું. નલિયામાં 13.2 ડિગ્રી, અમદાવાદમાં 14.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમરેલીમાં રાજ્યનું સૌથી નીચું 12 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. ગાંધીનગરમાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આગામી બે દિવસ બેથી ચાર ડિગ્રીનો વધારો થતા ઠંડીનું જોર ઘટશે. હાલ માવઠાની શક્યતા નહિવત છે. રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, એટલું જ નહીં, 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એક વખત હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ પણ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરી છે. આ આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે હાલ ખેતીની ખુશનમા સિઝન ચાલી રહી છે. ઘઉં, ચણા, જીરૂ, ડુંગળી જેવા પાકો તૈયાર અવસ્થામાં છે અને જો કમોસમી વરસાદ પડે, તો ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાની ભીતિ છે.
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કાતિલ ઠંડીનો મોટો રાઉન્ડ આવશે. 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી હટી જશે, જેના બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના અનેક શહેરોનું તાપમાન નીચે પડી જશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કારણ કે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે માવઠાની ચેતવણી આપી છે. અંબાલાલે ક્યાં અને ક્યારે માવઠાનો માર પડવાની કરી છે આગાહી? તો હવામાન વિભાગે શું આપી મોટી રાહત?
