ગુજરાતમાં ફરી માવઠું બોલાવશે તબાહી! અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી, આ જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બદલાતા વાતાવરણ વચ્ચે હવે ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી બાદ હવે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું પડવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Updated:Jan 22, 2026, 06:55 PM IST

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, આજે (22 જાન્યુઆરી) કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 

વરસાદી માહોલ બાદ રાજ્યમાં ફરીથી ઠંડીમાં વધવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાક બાદ બે દિવસ માટે લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેના કારણે ઠંડીનો ચમકારો વધશે. જો કે, ત્યારબાદ ફરી તાપમાનમાં સામાન્ય વધારો થવાની શક્યતા છે. ખરાબ હવામાનને જોતા આગામી બે દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

21થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં માવઠું પડી શકે છે. હાલમાં સમગ્ર રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જે કમોસમી વરસાદના સંકેત આપી રહ્યું છે. શિયાળુ પાક જ્યારે તૈયાર થવાના આરે છે ત્યારે આ કમોસમી વરસાદ ખેતી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના ખેડૂતોએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.

બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠાનો માર પડી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે. 

માત્ર જાન્યુઆરી જ નહીં, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ, તો ક્યાંક ધીમાધારે મેઘરાજા વરસી શકે છે અને ક્યાંક કરા સાથે વરસાદ અન્નદાતાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે.

