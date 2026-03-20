આ તો ટ્રેલર હતું, હજું ખરું વાવાઝોડું તો હવે આવશે! તારીખ સાથે વિસ્તારોની અંબાલાલે કરી ભારે આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. આ દરમિયાન જાણીતા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમ વિક્ષેપ) ને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે નાવ કાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. સવારે 10 વાગ્યા સુધી રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ દાદર અને નગર હવેલીમાં વરસાદને લઈ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. છૂટાછવાયા હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.

Updated:Mar 20, 2026, 08:59 AM IST

પશ્ચિમ વિક્ષેપના કારણે વાતાવરણમાં પલટો

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં સક્રિય થયેલા પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) ના કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. આ સિસ્ટમની અસરને લીધે આગામી 24 કલાક એટલે કે આવતીકાલ સુધી રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.

તેજ પવન અને આંધી-વંટોળની શક્યતા

માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ અંબાલાલ પટેલે પવનની ગતિને લઈને પણ ચેતવણી આપી છે. અંબાલાલની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. કેટલાક ભાગોમાં આંધી અને વંટોળ સાથે ધૂળની ડમરીઓ ઉડી શકે છે. ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.  

માર્ચના અંત સુધીમાં વધુ 3 પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે

ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર એ છે કે આ રાહત લાંબો સમય નહીં ટકે. અંબાલાલ પટેલના મતે માર્ચ મહિનામાં હજુ વધુ ત્રણ પશ્ચિમ વિક્ષેપ ગુજરાતના વાતાવરણને અસર કરશે. તેની તારીખો નીચે મુજબ છે. 25 થી 26 માર્ચે ફરી એકવાર નવો પશ્ચિમ વિક્ષેપ સક્રિય થશે, જેનાથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 28 થી 31 માર્ચના અંતમાં વધુ એક શક્તિશાળી વિક્ષેપ આવશે, જે રાજ્યમાં માવઠું લાવી શકે છે. એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચના

વારંવાર બદલાતા વાતાવરણ અને કમોસમી વરસાદની આગાહીને જોતા, ખેડૂતોને તેમનો તૈયાર પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં પડેલો માલ ઢાંકી દેવા સલાહ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જીરું, વરિયાળી અને રાયડા જેવા પાકોને આ માવઠાથી નુકસાન થવાની ભીતિ છે.  

એક તરફ ઉનાળાની ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ દરિયાઈ ભેજ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે કમોસમી વરસાદની તલવાર લટકી રહી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, માર્ચના અંત સુધી ગુજરાતમાં "મિક્સ ઋતુ" નો અનુભવ થશે.

