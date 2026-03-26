ગુજરાત પર મોટું સંકટ! આ જિલ્લામાં વાવાઝોડા જેવા પવન સાથે કમોસમી વરસાદ કરશે તહેસનહેસ, અંબાલાલની નવી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હવામાનમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ ગુજરાતના હવામાનની સ્થિતિ ઉનાળો છે કે ચોમાસું તે સમજવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ફરી માવઠાની આગાહી કરી છે. હજી થોડા દિવસો પહેલા જ કમોસમી વરસાદ અને ભારે પવને વિનાશ વેર્યો હતો. ત્યાં ફરી માવઠાની આગાહી સામે આવી છે. ફરી ક્યાં વરસાદ બોલાવશે તબાહી? શું કરી અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગે આગાહી? ચાલો જાણીએ.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 29 અને 30 માર્ચે રાજ્યમાં માવઠું થવાની સંભાવનાઓ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી રાજયમાં માવઠું થવાની શક્યતાઓ છે. બે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થશે, જેના કારણે 29 અને 30 માર્ચે બનાસકાંઠા અને કચ્છમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પાટણ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 29 અને 30 માર્ચે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યમાં યલો એલર્ટ સાથે બે દિવસ વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. કચ્છ અને બનાસકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે. અમદાવાદમાં ગરમી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 28 માર્ચથી 2 એપ્રિલ દરમિયાન એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. આના કારણે માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પણ ઉત્તર ભારતના પર્વતોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં પણ માવઠાની અસર જોવા મળી શકે છે. પવનની ગતિ 40 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. જે ખેતી માટે વધુ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.
તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ચેતવણી આપી છે કે, આગામી 10 દિવસ સુધી હવામાન પર ખાસ નજર રાખવી જરૂરી છે. અંબાલાલે કહ્યું છે કે, 28 માર્ચથી 2 એપ્રિલ દરમિયાન મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ શકે છે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
માવઠા પહેલા રાજ્યમાં ગરમીનું જોર પણ જોવા મળશે. 28 માર્ચ દરમિયાન પવનોની દિશા બદલાવાને કારણે ગરમીની અસર વર્તાશે. મહત્તમ તાપમાન 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આમ, ગુજરાતીઓએ પહેલા અસહ્ય ગરમી અને ત્યારબાદ અચાનક વરસાદનો સામનો કરવો પડશે. આગામી 10 દિવસ સુધી હવામાન પર સતત નજર રાખવી. ખેતરમાં કાપણી કરેલો પાક અથવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રહેલો માલ પલળે નહીં તે માટે તેને તાડપત્રીથી ઢાંકીને સુરક્ષિત રાખવો.
