ગુજરાતમાં વરસાદ હજુ ગયો નથી! આ તારીખોમાં મેઘરાજા ભુક્કા કાઢી નાંખશે, અંબાલાલની ખતરનાક આગાહી

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી જ આકરી ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ હવે કુદરતનો મિજાજ બદલાયો છે. રાજ્યમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમીથી આંશિક રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' અને 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી' સક્રિય થતા ખેડૂતોના માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. હવામાન વિભાગે આગામી 18, 19 અને 20 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે.

Updated:Mar 17, 2026, 09:01 AM IST

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર: તાપમાનમાં ઘટાડો પવનમાં વધારો

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 40થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે. મહત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે. આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ક્યાંય પણ હીટવેવની શક્યતા નથી. અમદાવાદમાં પારો 37 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાનું અનુમાન છે.

કયા દિવસે કયા જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા?

18મી માર્ચે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. આ દિવસે બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠાની સાથે-સાથે સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.

19મી માર્ચે વરસાદનું જોર અને વિસ્તાર બંને વધશે. આ દિવસે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદની વકી છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર. દક્ષિણ ગુજરાતના ર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ સહિત કચ્છ અને દીવ.

20 માર્ચ: ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની અસર

20મી માર્ચે વરસાદની અસર ધીમી પડશે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જેમ કે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, અરવલ્લી, મહેસાણા અને પાલનપુરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને હળવો વરસાદ વરસી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે 18, 19 અને 20 તારીખે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને ગાજવીજ થવાની પૂરી સંભાવના છે. એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છેક ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલું હોવાથી આ માવઠું પડશે.

ધરતીપુત્રોની ચિંતામાં વધારો

માર્ચ મહિનામાં જ્યારે શિયાળુ પાક તૈયાર થઈ રહ્યો હોય અથવા લણણીની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય, ત્યારે કમોસમી વરસાદ (માવઠું) ખેતી માટે આશીર્વાદને બદલે શ્રાપ સમાન સાબિત થાય છે. જીરું, વરિયાળી, રાયડો અને ઘઉં જેવા પાકોને આ વરસાદ અને તેજ પવનથી મોટાપાયે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો આ આગાહીને પગલે ચિંતાતુર બન્યા છે. હવામાન વિભાગે પશ્ચિમથી ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાવાની સાથે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ સાવચેત રહેવા સૂચના આપી છે.

