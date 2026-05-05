ગુજરાતથી નીકળેલી ગાડી દિલ્હી સુધી નોન-સ્ટોપ દોડશે, રાજસ્થાનની સૌથી મોટી ટનલના દરવાજા મુસાફરો માટે ખૂલ્યા

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: May 05, 2026, 12:29 PM IST

Rajasthan’s Widest Mukundra Tunnel: હવે ગુજરાતથી નીકળેલી ગાડી દિલ્હી જતા સુધી સડસડાટ દોડશે, વચ્ચે કોઈ અવરોધ નહિ આવે. કારણ કે, 15 મેથી રાજસ્થાનની 4.9 કિલોમીટર લાંબા મુકુન્દરા ટનલ શરૂ થશે. જેનાથી દિલ્હી-ગુજરાતની વચ્ચે નોન-સ્ટોપ સફર થશે. રાજસ્થાનની સૌથી પહોળી આ સુંરંગના પહેલા ચરણમાં 4 લેન ખોલવામાં આવશે, જ્યારે બાકીનું કામ જુન સુધી પૂરું થઈ જશે. 

15 મેથી ટ્રાયલ માટે શરૂ કરવાની તૈયારી શરૂ

દિલ્હીથી મુંબઈ, કે ગુજરાતથી મધ્યપ્રદેશ સુધી સફર કરનારા મુસાફરો માટે મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પરની મુકુન્દરા ટનલનું કામ હવે પૂરુ થઈ ગયું ચે. રાજસ્થાનના મુકુન્દરા હિલ્સમાં બનેલી 4.9 કિલોમીટર લાંબી 8 લેન ટનલનું નિર્માણ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું છે. હવે તેને 15 મેથી ટ્રાયલ માટે શરૂ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. તેના બાદ આ રુટ પર વાહનો દોડી શકશે. 

દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર તરફ જતા મુસાફરોને સીધો ફાયદો થશે

અત્યાર સુધી એવું હતું કે, મુકુન્દરા વિસ્તારમાં ટનલનું કામ ચાલતું હોવાથી વાહન ચાલકોને એક્સપ્રેસ વેની નીચે ઉતરવું પડતું હતું. તેના બાદ તેઓને સ્ટેટ હાઈવે ને જુના વળાંકવાળા રસ્તા પરથી થઈને પસાર થવું પડતું હતુ. જેમાં વધુ સમય જતો હતો, પરંતું સફર પણ લાંબી થતી હતી. પરંતુ હવે આ સમસ્યા દૂર થઈ છે. કારણ કે, ટનલ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે વાહનો ટનલમાંથી પસાર થઈ શકશે. જેનાથી દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર તરફ જતા મુસાફરોને સીધો ફાયદો થશે. આ ટનલ દિલ્હી-વડોદરા ગ્રીન ફિલ્ડ એલાઈનમેન્ટ (NH-148N) નો ભાગ છે. 

ઈમરજન્સી સમયે એમ્બ્યુલન્સ સહિત અનેક સુવિધા તેજીથી કોટા પહોંચી શકશે

મુકુન્દરા હિલ્સ ટાઈગર રિઝર્વમાં આ ટનલ બનાવાઈ છે. જે પ્રદેશની સૌથી પહોળી ટનલ છે. ટનલના ચાર લેનનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. જેના બાદ બાકીના ચાર લેનનુ કામ શરૂ કરવામાં આવશે. હાલ તેની સુરક્ષા સંબંધિત તપાસની કામગીરી ચાલી રહી છે. જેમાં લાઈટિંગ, ફેન, અન્ય મશીનરી લગાવવાની પ્રોસેસ ચાલું છે. આ ટનલ ચાલુ થઈ જવાથી ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ મળશે. ઈમરજન્સી સમયે એમ્બ્યુલન્સ સહિત અનેક સુવિધા તેજીથી કોટા પહોંચી શકશે.  

ટનલની વિશેષતા

2019 ના વર્ષમાં આ ટનલનું કામ શરૂ કરાયું હતું. 1000 કરોડના ખર્ચે 3.3 કિલોમીટર લાંબી અને 38 મીટર પહોળી ટનલ બનાવાશે. જે 1.6 કિલોમીટરના કટ એન્ડ કર્વ છે. 4.9 કિલોમીટરની લંબાઈ છે. આ ટનલમાં ખાસ વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ છે. 100 વર્ષની ગેરેન્ટીવાળી કનમાં દુર્ઘટના થવા પર ઈમરજન્સી વાહનોને સ્પેશિયલ પેસેજમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તેવી સુવિધા છે. આ માટે ટનલમાં આવવા જવા માટે 4-4 લેનના બંને રસ્તાના 12 પોઈન્ટ પર કનેક્ટ કરાયા છે. આવામા ટનલ 300 થી 400 મીટરના અંતરે એકબીજા સાથે કનેક્ટ થશે.   

અત્યાધુનિક સુવિધાથી સજ્જ

મુકુન્દરા ટનલ અત્યાધુનિક એઆઈ બેઝ પોલ્યુશન ડિટેક્ટર સેન્સરથી સજ્જ છે. આ ટનલમાં કાર્બન મોનોક્સાઈડ, નાઈટ્રોજન અને સલ્ફર સહિત ખતરનાક ઝેરીલા ગેસને તાત્કાલિક ઓળખી લેશે. આ ઉપરાંત સેન્સરયુક્ત વર્લ્ડ ક્લાસ ઓટો સિસ્ટમ ઝેરીલી ગેસને તાત્કાલિક બહાર, પણ ફેંકી દેશે. એટલુ જ નહિ, ટનલમાં 104 જેટ ફેન પણ લગાવાયા છે, જે ટનલમાં ઓક્સિજનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી શકશે. 

સુરંગમાં મુસાફરો પર નજર રખાશે

સુરંગમાં અત્યાધુનિક સીસીટીવી કેમેરા લગાવાયા છે. જે સુરંગમાં બંને બાજુ બનાવાયેલા કન્ટ્રોલ રૂમમાં આર્ટિફિશયલ ઈન્ટેલિજન્સથી લેસ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા રહેશે. આ સિસ્ટમ વાહનોની સ્પીડ સહિત અન્ય ગતિવિધિઓ પર સટીક નજર રાખશે. આ ઉપરાંત મુસાફરો માટે ઈન્ટરનેટની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. 



