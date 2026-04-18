ALERT: ગુજરાતમાં 19-21 એપ્રિલે કમોસમી વરસાદ, કરા અને દરિયો તોફાની બનવાની ચેતવણી, અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Ambalal Patel Forecast For Rain On 19 To 21 April : રાજ્યના વાતાવરણમાં ફેરફાર આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં આજે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે. પરંતું આવતીકાલ 19, 20 અને 21 એપ્રિલે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની આગાહી છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠાના ભાગોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ આવશે. દરિયો તોફાની બનવાની અને કેટલાક ભાગમાં કરાં પડવાની શક્યતા છે. વરસાદના રાઉન્ડ બાદ ગરમીમાં વધારો થશે.
દેશના 13 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી
વધતી ગરમી વચ્ચે હવામાન વિભાગ (IMD) એ એકવાર ફરીથી આંધી-તોફાન સાથે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. IMD ના અનુસાર, દેશના 13 રાજ્યોમાં ઝમાઝમ વરસાદ થવાની સાથે સાથે વીજળી ત્રાટકવાનું પણ એલર્ટ છે. આ રાજ્યોમાં ધૂળભરી આંધી ઉડી શકે છે. તો 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી હવાઓ પણ ચાલી શકે છે.
રાજ્યમાં ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો
હવામાનના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે સુરેન્દ્રનગરમાં રાજ્યનું સૌથી ઊંચું 41.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સુરેન્દ્રનગર બાદ રાજકોટ અને અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 40.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ગાંધીનગરમાં અને વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 40.5 જ્યારે ભુજમાં 40.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. તો અમરેલી અને કેશોદમાં 40.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આવતીકાલથી સાઇક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર ગુજરાતભરમાં વર્તાશે. જેને કારણે 19 અને 20 એપ્રિલે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે.
ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં આવશે કમોસમી વરસાદ
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ ઘેરાવા જઈ રહ્યો છે. નવી આગાહી મુજબ, 19 થી 21 દરમિયાન ગુજરાતમાં ફરી કમોસમી વરસાદનો રાઉન્ડ જોવા મળી છે. જેને પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી પણ કહી શકાય. વરસાદની આગાહીની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર, જુનાગઢમાં વરસાદની આગાહી છે. તો સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પંચમહાલ, વડોદરા, અમદાવાદમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. આ દિવસોમાં દરિયો તોફાની પણ બની શકે છે. તો કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પણ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કરા આવી શકે છે.
