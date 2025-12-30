ગુજરાતમાં ઠંડીની ખતરનાક આગાહી : નવા વર્ષની રાતે હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે
Weather Forecast Today New Year 2026 : નવા વર્ષની ઉજવણી પહેલા ઉત્તર ભારતમાં ભારે ઠંડી પડવાની છે, હવામાન વિભાગે દિલ્હી, યુપી, હરિયાણા, પંજાબ અને બિહાર માટે ચેતવણી જારી કરી છે. તો ગુજરાતના હાલ કેવા રહેશે તે પણ જાણી લો.
ઉત્તર ભારત માટે હવામાન વિભાગની ચેતવણી
નવા વર્ષ પહેલા ઉત્તર ભારતમાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ થવાની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ઠંડા દિવસની ચેતવણી જાહેર કરી છે, સાથે જ ગાઢ ધુમ્મસ અને શીત લહેર પણ છે. હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 1 જાન્યુઆરી સુધી ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે.
Gujarat Weather Alert
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. નવી આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. 30 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જેનાથી જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે.
Gujarat Weather Alert
નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. તો વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ દરમિયાન ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે.
Gujarat Weather Alert
જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે.
