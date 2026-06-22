/આગામી ત્રણ કલાકમાં આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ, 41-65 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાક માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડવાનો છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આ દરમિયાન પવન પણ ફૂંકાશે.
ગુજરાતમાં ધીમે-ધીમે વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. આજે સવારથી દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડ્યો છે. વરસાદને કારણે ઘણી જગ્યાએ પાણી પણ ભરાયા છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ માટે આગામી ત્રણ કલાકની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નહર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો આગામી ત્રણ કલાકમાં ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે વડોદરા, છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. આ દરમિયાન 45થી 65 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.