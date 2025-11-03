ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આગામી 36 કલાક ખતરનાક ! વાવાઝોડા સાથે આવશે ભારે વરસાદ, ઠંડી અને ધુમ્મસ પણ કરશે એટેક

IMD Alert : હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટિવ રહેવાને કારણે, 6 નવેમ્બર સુધી કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદ પડશે, જેના કારણે હવામાન બદલાશે અને ઠંડીની સાથે ધુમ્મસનું સ્તર પણ જોવા મળશે. નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં વાદળછાયા આકાશ સાથે વરસાદ અચાનક ઠંડીમાં વધારો કરી શકે છે. 

Updated:Nov 03, 2025, 06:15 PM IST

IMD Alert : હવામાન વિભાગે ચક્રવાત મોન્થા અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે 6 નવેમ્બર સુધી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું આકાશ અને મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. 

આ દરમિયાન 4 નવેમ્બરના રોજ, હરિયાણા, પંજાબ અને દિલ્હી-એનસીઆરમાં વરસાદ અને હળવા પવન સાથે હવામાન બદલાશે. નવી હવામાન સિસ્ટમ 4 નવેમ્બરના રોજ ઉત્તરાખંડ અને 5 નવેમ્બર સુધી હિમાચલ પ્રદેશના ઊંચા વિસ્તારોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા લાવશે, જેના કારણે તાપમાનમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે અને તીવ્ર ઠંડી પડશે.

IMDએ ચક્રવાત મોન્થા નબળું પડતાં આગામી 48 કલાકમાં પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, નાગાલેન્ડ, ઓડિશા, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, વિદર્ભ, ગુજરાત અને દરિયાકાંઠાના મહારાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે.

દિલ્હી-NCRમાં હળવા ધુમ્મસની અપેક્ષા છે, IMDએ 3 નવેમ્બરે સ્વચ્છ આકાશની આગાહી કરી છે, પરંતુ 4 નવેમ્બરથી વાદળો અને હળવી ઝરમર વરસાદ સાથે હવામાન બદલાશે. 

અરબી સમુદ્રમાં પવનની સ્થિતિમાં ફેરફારને કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. મોન્થા દ્વારા સર્જાયેલા ડિપ્રેશનને કારણે ખંભાતના અખાત નજીક ખાસ કરીને વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે. 

IMDએ સોમવારે ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, ભાવનગર, વેરાવળ, મહુવા, સોમનાથ, અમરેલી, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ અને જૂનાગઢમાં વાદળછાયું આકાશ અને વરસાદની આગાહી કરી છે.

gujarat weather alertWestern Disturbancegujarat rainGujarat Weather

