/અંબાલાલે કીધું એ ખરું પડ્યું! ભયાનક વાવાઝોડા સાથે 10 જિલ્લામાં ખાબક્યો, હજુ 4 દિવસ ગાજવીજ સાથે આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ઉનાળાના આકરા તાપ વચ્ચે હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે. રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક મોટો પલટો આવ્યો છે. ગત મોડી રાત્રે રાજ્યના 10 જેટલા જિલ્લાઓમાં ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા, જેના કારણે લોકોને ગરમીથી આંશિક રાહત મળી છે. જોકે, હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હજુ આગામી 4 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામશે. ખાસ કરીને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને ખેડા જિલ્લામાં હળવા વરસાદની સંભાવના છે. મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને ભાવનગરમાં તેજ પવન ફૂંકાવા સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પવનની ગતિ પ્રતિ કલાક 40 કિલોમીટરથી ઓછી રહેવાની ધારણા છે અને વીજળી પડવાની સંભાવના પણ 30 ટકાથી ઓછી છે. તેથી નાગરિકોએ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
સામાન્ય રીતે જ્યારે પશ્ચિમી પવનો અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ લઈને ભારતના જમીની વિસ્તારોમાં પહોંચે છે, ત્યારે દેશમાં ચોમાસાની શરૂઆત થાય છે. કેરળથી શરૂ થતું ચોમાસું એક મહિનામાં સમગ્ર દેશને આવરી લે છે. પરંતુ આ વખતે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા વાવાઝોડાએ ચિંતા વધારી છે. આ વાવાઝોડાને કારણે દેશના પૂર્વીય ભાગો, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં તેજ પવન સાથે વરસાદ થઈ રહ્યો છે, પણ તેના લીધે ચોમાસા માટે જરૂરી પશ્ચિમી પવનો નબળા પડ્યા છે. પરિણામે ચોમાસું થોડું મોડું થઈ રહ્યું છે.
હવામાન વિભાગ (IMD) ના અંદાજ મુજબ, અગાઉ જે 92 ટકા વરસાદની ધારણા હતી તે હવે ઘટીને 90 ટકા રહી ગઈ છે, જે સામાન્ય કરતાં 10 ટકા ઓછો છે. જોકે, 1 જૂનથી પશ્ચિમી પવનો ફરી તેજ થતાં આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં ચોમાસું કેરળ પહોંચી શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગામી દિવસોમાં પશ્ચિમી પવનો કેટલા મજબૂત બને છે અને ચોમાસાની ગતિ કેવી રહે છે.
વરસાદના આ અસમતોલ વાતાવરણ વચ્ચે સૌથી મોટો ખતરો 'અલ નીનો' (El Niño) નો મંડરાઈ રહ્યો છે. ભારત અને અમેરિકાની હવામાન એજન્સીઓના મતે આ વર્ષે અલ નીનો સક્રિય થવાની સંભાવના ખૂબ વધારે છે. ભારતની 50 ટકાથી વધુ વસ્તી અને ખેડૂતો સીધી કે આડકતરી રીતે ચોમાસાના વરસાદ પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં ચોમાસું મોડું પડવું અને અલ નીનોનો ખતરો મજબૂત થવો એ કૃષિ ક્ષેત્ર અને અર્થતંત્ર માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે.
IMD એ જણાવ્યું છે કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આગામી 2 થી 3 દિવસમાં કેરળ પહોંચી શકે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળમાં દસ્તક દે છે, પરંતુ આ વખતે તેની ગતિ થોડી ધીમી રહી છે. અરબી સમુદ્ર, લક્ષદ્વીપ, કેરળ અને તમિલનાડુના કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસાના આગળ વધવા માટે હવામાન અનુકૂળ બન્યું છે. આ સાથે બંગાળની ખાડીના ઘણા વિસ્તારોમાં પણ ચોમાસું આગળ વધી શકે છે. IMD એ અગાઉ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે ચોમાસું 26 મેના રોજ કેરળ પહોંચશે, પરંતુ બાદમાં તેમાં વિલંબ થયો અને વિભાગે જણાવ્યું કે તેની શરૂઆત જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં થઈ શકે છે.