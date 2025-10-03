તારીખો જોવી હોય તો જોઈ લેજો! ગુજરાત પર વાવાઝોડાનો ખતરો? અનેક રાજ્યોમાં પડશે ભારે વરસાદ
Ambalal Patel Rainfall: દેશના હવામાનમાં હાલમાં મોટી ઊથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. અરબી સમુદ્ર (Arabian Sea) અને બંગાળના અખાત (Bay of Bengal)માં સર્જાયેલી બે હળવા દબાણની સિસ્ટમ્સ (Low-Pressure Systems) અને ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (Western Disturbance)ને કારણે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે.
અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના અખાતની સિસ્ટમ્સ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અરબી સમુદ્ર માં સર્જાયેલું હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર ઝડપથી ઉત્તર-પૂર્વમાં દ્વારકા અને ગુજરાતના કાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જેને કારણે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ અસર વર્તાઈ શકે છે. બીજી તરફ, બંગાળના અખાતમાં સર્જાયેલું હળવું દબાણ ઝડપથી ઓડિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ હવે સાઇક્લોનિક સરક્યુલેશનનું સ્વરૂપ લઈ રહી છે અને તે 63 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઓડિશા તરફ ધસી રહી છે, જે સંભવિતપણે તોફાની વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે.
આ વાવાઝોડું ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશના કાંઠા વિસ્તારો તરફ આગળ વધ્યું છે, જેના કારણે 75 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જોકે, શુક્રવાર સુધીમાં તે નબળું પડવાની પણ સંભાવના છે. આના પરિણામે ઓડિશામાં મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને રાજ્યના 30 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
દેશના 13 રાજ્યોમાં એલર્ટ
હવામાન વિભાગે આગામી પાંચ દિવસો માટે દેશના 13 રાજ્યોમાં તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ઓડિશામાં ગુરુવારે ભારે વરસાદનો કહેર ચાલુ રહ્યો હતો. ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, બિહાર, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. શુક્રવારે આંધ્રના કાંઠા વિસ્તારો તેમજ ઓડિશામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 4 ઓક્ટોબર સુધી પશ્ચિમ બંગાળમાં, તેમજ ઝારખંડ, યુપી, છત્તીસગઢ અને એમપીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
ઉત્તર ભારતમાં 'ત્રણ સિસ્ટમનો ટકરાવ' અને રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ
હવામાન ખાતાના જણાવ્યા મુજબ, 4 થી 8 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર ભારતમાં એક ઐતિહાસિક મોસમી ઘટના બની શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ એકબીજા સાથે ટકરાવાની સંભાવના છે. આ સંયોગને કારણે પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને આસપાસના રાજ્યોમાં રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદ પડી શકે છે. આ આગાહી ઉત્તર ભારતના ખેડૂતો અને વહીવટી તંત્ર માટે વિશેષ ચિંતાનો વિષય છે.
વીજળી પડવાથી 7નાં મોત
આ પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે દેશના કેટલાક ભાગોમાં જાનહાનિના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. છત્તીસગઢ અને બિહારમાં વીજળી પડવાથી 7 લોકોના મોત થયા છે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર પ્રદેશ (UP) અને મધ્ય પ્રદેશ (MP)માં પણ એક-એક વ્યક્તિનું મોત નોંધાયું છે. હવામાનની આ ગંભીર પરિસ્થિતિને જોતા અસરગ્રસ્ત રાજ્યોની સરકારો દ્વારા લોકોને સાવચેત રહેવા અને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
