/ફરી મોટું સંકટ; કાલથી બે દિવસ આ વિસ્તારોમાં મેઘો કરશે તહસનહસ! અંબાલાલની આગાહી વચ્ચે ખેડૂતો ચિંતિત

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવા જઈ રહ્યો છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાજ્યના માથે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ (માવઠું) અને પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આજથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ જોવા મળશે અને આગામી બે દિવસ દક્ષિણ ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં નૈઋત્યનું ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં આ પલટો આવ્યો છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદની તીવ્ર સંભાવના છે. 22 મેના રોજ ગીર સોમનાથ, અમરેલી, નવસારી, ડાંગ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગ પકડશે અને 23 મેના રોજ ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, તાપી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 22 થી 24 મે દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદી માહોલ રહેશે. આ સિવાય 1 થી 5 જૂન દરમિયાન પણ વરસાદની વધુ એક રાઉન્ડ આવવાની શક્યતા છે. જો કે, આ વરસાદી માહોલ વચ્ચે 27 મેથી ભેજનું પ્રમાણ વધવાને કારણે ઉકળાટ અને બફારામાં ભારે વધારો થશે.
એક તરફ કમોસમી વરસાદને કારણે લોકોને કાળઝાળ ગરમીથી થોડી રાહત ચોક્કસ મળશે, પરંતુ બીજી તરફ આ માવઠું ખેડૂતો માટે મોટી આફત સાબિત થઈ શકે છે. હાલ ખેતરોમાં ઉનાળુ પાક તૈયાર છે અથવા લણણીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, જેને આ વરસાદથી મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને વલસાડ-નવસારી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના ગીર-સોમનાથ પંથકમાં આંબા પર લાગેલી કેરીના પાકને માવઠાના કારણે મોટું નુકસાન થવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે.
રાજ્યમાં હાલ ગરમીનો પ્રકોપ પણ યથાવત છે. રાજકોટ 43.5 ડિગ્રી તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની શક્યતા નહિવત છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનોના કારણે તાપમાન ભલે ગગડીને 42 ડિગ્રી આસપાસ રહે, પરંતુ હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાના કારણે નાગરિકોને અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારો સહન કરવો પડશે. જેના લીધે તાપમાન વાસ્તવિક ડિગ્રી કરતાં 2 ડિગ્રી વધુ હોવાનો અહેસાસ થશે.
આ ઉપરાંત, શહેરમાં વધી રહેલા 'અર્બન હીટ આઇલેન્ડ'ના કારણે મે મહિનામાં ગરમીના હોટ સ્પોટ વિસ્તારોની લંબાઈ અને પહોળાઈમાં મોટો વધારો નોંધાયો છે. વાતાવરણમાં આવી રહેલા આ અચાનક પલટાને કારણે નાગરિકોને ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે, પરંતુ ખેડૂતોએ પોતાના પાકને બચાવવા માટે આગોતરા પગલાં લેવા અનિવાર્ય બન્યા છે.