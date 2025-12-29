ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવા વર્ષ પહેલા બગડશે ગુજરાતનું હવામાન : 29 થી 31 ડિસેમ્બર વચ્ચે આવશે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ

Weather Update News : નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસથી રાજ્યમાં ઠંડીનું વધશે જોર. 1 જાન્યુઆરીથી તાપમાન નીચું જતા કડકડતી ઠંડીનો થશે અહેસાસ. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને લીધે 4 દિવસ બાદ તાપમાનમાં થશે ઘટાડો. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાઈ છે આગાહી. 

Updated:Dec 29, 2025, 07:00 AM IST

31 ડિસેમ્બર પહેલા બગડશે વાતાવરણ

નવા વર્ષની ઉજવણી પહેલા ભારે ઠંડી માટે તૈયાર રહો, કારણ કે ભારતીય હવામાન વિભાગે સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ગાઢ ધુમ્મસ, ઠંડા દિવસ અને ઠંડીની લહેરની ચેતવણી જારી કરી છે. IMD અનુસાર, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા-ચંદીગઢ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 1 જાન્યુઆરી સુધી રાત્રિ અને સવારના સમયે ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની શક્યતા છે. IMD એ જણાવ્યું હતું કે 28 અને 29 ડિસેમ્બરે ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઠંડીની સ્થિતિ રહી શકે છે. જ્યારે પંજાબ, હરિયાણા અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં 28-29 ડિસેમ્બર સુધી ઠંડીની લહેર રહેવાની શક્યતા છે.  

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હાલ રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વીય પવન ફૂંકાતા વાતાવરણમાં ઠંડી વર્તાઈ રહી છે. સૌથી ઓછું 11.2 ડિગ્રી તાપમાન સાથે નલીયા ઠંડુંગાર બન્યું છે. આવામાં હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. નવી આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. 29 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જેનાથી જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે.    

29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે

નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. તો વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ દરમિયાન ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે.   

વાતાવરણમાં પલટો આવશે 

જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. 

