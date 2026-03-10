ગુજરાતમાં આભમાંથી વરસી રહી છે આગ! 10થી વધુ જિલ્લામાં હીટવેવનું એલર્ટ, જાણો અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી
Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ મોટાભાગના શહેરોમાં અંગદઝાડતી ગરમીનો અનુભવ થયો છે. હાલમાં ગુજરાતમાં ગરમીનો પ્રકોપ સતત વધી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા હીટવેવની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી. ચાલો જાણીએ.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના 10 થી વધુ જિલ્લાઓમાં હીટવેવને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નીચે મુજબના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ભરૂચ, વડોદરા, સુરત. અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ અને કચ્છનો સમાવેશ થાય છે.
હવામાન વિભાગે આગામી 4 થી 5 દિવસ સુધી રાજ્યમાં આકરી ગરમી અને હીટવેવની ગંભીર આગાહી કરી છે. જ્યારે ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના વાતાવરણ અંગે મહત્વપૂર્ણ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર પલટો આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ માર્ચના મધ્યભાગથી એપ્રિલ મહિના સુધી રાજ્યમાં કમોસમી વાતાવરણ સર્જાઈ શકે છે.
રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ગરમીનો પારો અત્યારથી જ 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ને વટાવી ગયો છે. ખાસ કરીને પાંચ જિલ્લાઓમાં ગરમીએ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર 41.6°C (રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગરમ), કંડલા: 41.4°C, અમદાવાદ: 41.2°C અને ડીસા: 41.1°C નોંધાયું છે. આ સિવાય ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરત, ભુજ અને અમરેલી જેવા શહેરોમાં પણ તાપમાન 40 થી 41 ડિગ્રી વચ્ચે નોંધાયું છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમીની સાથે ભેજનું પ્રમાણ પણ વધારે રહેશે, જેના કારણે 'ગભરામણ' જેવો અનુભવ થઈ શકે છે. ભેજવાળા ગરમ પવનને કારણે સામાન્ય તાપમાન કરતા પણ વધુ ગરમીનો અહેસાસ થશે. બપોરના સમયે સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં નીકળવાનું ટાળવું અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી (પાણી, છાશ, લીંબુ શરબત) લેવું હિતાવહ છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 14થી 18 માર્ચ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળી શકે છે. જેના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં આકાશમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. આ સ્થિતિની મુખ્ય અસર કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે. તેથી ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોને બદલાતા વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.
Trending Photos