/ક્યારે મળશે ગરમીથી આંશિક રાહત? આજથી રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ, અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યના વાતાવરણમાં હાલ કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાયેલી આગાહી અનુસાર તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નહીવત છે. સાથે જ આગામી 7 દિવસ માટે વરસાદ નહીં પડવાની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. જો કે, હાલ ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં સામાન્ય કરતા વધુ તાપમાન હોવાના કારણે રાત્રિના સમયે પણ ગરમ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સાથે જ ચોમાસુ આગળ વધતા આગામી અઠવાડિયાથી ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળી શકે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?
ઉત્તર ભારત સહિત દેશભરના વિવિધ ભાગોમાં ભીષણ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે રવિવારે જણાવ્યું છે કે, આગામી સાત દિવસ સુધી ઉત્તર ભારત અને મધ્ય ભારતમાં હીટવેવની સંભાવના છે. જો કે, 29 મેથી ભીષણ ગરમીમાંથી ઘણા વિસ્તારોમાં રાહત મળશે અને મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો થવા લાગશે. આ ઉપરાંત કેરળ, લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, ઉત્તર-પૂર્વીય અને તેને અડીને આવેલા પૂર્વીય ભારતમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડશે.
છેલ્લા 24 કલાકના હવામાનની વાત કરીએ તો મધ્ય, ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વીય ભારતમાં દિવસનું મહત્તમ તાપમાન 43 થી 47 ડિગ્રી વચ્ચે રહ્યું હતું, જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વ ભારત, પશ્ચિમી હિમાલયી વિસ્તાર અને પશ્ચિમ-દક્ષિણ ભારતને બાદ કરતાં બાકીની જગ્યાઓ પર 40 થી 43 ડિગ્રી વચ્ચે રહ્યું હતું. ઉત્તર-પૂર્વ ભારતની વાત કરીએ તો 24 અને 25 મેના રોજ આસામ અને મેઘાલયમાં તેમજ નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમમાં ગાજવીજ, વીજળી અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે. 24 મેના રોજ આસામ અને મેઘાલયમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે.
ગુજરાતમાં હાલ હવામાનનો મિજાજ અજીબોગરીબ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના નાગરિકો એક તરફ અસહ્ય ગરમી અને લૂથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ વાતાવરણમાં પલટો આવવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની સાથે જ માવઠાની મોટી આગાહી કરી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાના કારણે આજે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં આજથી વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ આવશે અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વિધિવત રીતે શરૂ થઈ જશે. આજે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તોફાની ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત 24 અને 25 મે દરમિયાન પણ રાજ્યના જુદા-જુદા છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં માવઠું થઈ શકે છે. આ વરસાદી માહોલને કારણે આગામી દિવસોમાં ગરમીના પારામાં આંશિક ઘટાડો નોંધાશે, જેથી લોકોને અકળામણથી થોડી રાહત મળશે.
જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 22 મે થી 25 મે દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ બની શકે છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અંબાલાલે કરેલી વરસાદની આગાહીની વાત કરીએ તો, 22 થી 25 મે સુધી પ્રિ મોન્સૂન વરસાદ, 28 મે થી 3 જૂન ફરી વાતાવરણમાં પલટો, 8 જૂન થી 15 જૂન ફરી વરસાદની શક્યતા અને 23 જૂનથી 28 જૂન ફરી વરસાદી માહોલ બની શકે છે.