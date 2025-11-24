અંબાલાલ પટેલની શિયાળામાં પરસેવો વળી જાય તેવી આગાહી, વાતાવરણમાં આવશે પલટો!
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં શિયાળો ચાલી રહ્યો છે અને ઠંડીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. બીજીતરણ આ શિયાળાની સિઝનમાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને માઠવું પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ભરશિયાળે પરસેવો વળી જાય તેવી આગાહી કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં 25-26 નવેમ્બર બાદ લઘુતમ તાપમાન 16 ડિગ્રી અને ત્યારબાદ 17 ડિગ્રી રહી શકે છે. જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી રહી શકે છે. એટલે કે લોકોને સવારે અને સાંજે ઠંડીનો અનુભવ થશે, જ્યારે બપોરે ગરમીનો અનુભવ થશે. લોકોએ બેવડી ઋતુનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ડિસેમ્બરમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી અનુસાર ગુજરાતમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર માવઠાની સંભાવના છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર વચ્ચે વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ડિસેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભની સંભાવના છે, જેના કારણે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારમાં માવઠું પડી શકે છે. સાથે 20 ડિસેમ્બરથી દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષાની પણ સંભાવના છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે 22 ડિસેમ્બર બાદ ભારે ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે. જ્યારે જાન્યુઆરીમાં ઠંડી ભુક્કા કાઢી નાખશે. તો ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે.
