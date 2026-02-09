ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુ વચ્ચે માવઠાનું સંકટ! ફેબ્રુઆરીના અંત સુધી વારંવાર પલટાશે વાતાવરણ, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Ambalala Patel Agahi: ગુજરાતના વાતાવરણમાં છેલ્લા થોડા દિવસથી સતત પલટો આવી રહ્યો છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયું છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારતથી મધ્ય ભારત સુધી તેની અસર થઈ શકે છે. 

Updated:Feb 09, 2026, 07:11 PM IST

1/5
image

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તરપૂર્વથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. સાથે જ 14મી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં વાતાવરણમાં કોઈ મોટો પલટો આવવાની શક્યતા નથી. રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણમાં સતત થઈ રહેલા ફેરફારને કારણે ક્યારેક કડકડતી ઠંડી તો ક્યારેક ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. વાતાવરણમાં આવેલા આ પલટાને કારણે રાજ્યભરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન, શરદી, ઉધરસ કેસોમાં ધરખમ પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

2/5
image

હવામાન વિભાગ અનુસાર, ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. પરંતુ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની પણ આગાહી આપવામાં આવી છે. આગામી 24 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં 15થી 16 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની આગાહી છે. જ્યારે રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન 32થી 34 ડિગ્રી સુધીનું રહેવાની આગાહી આપવામાં આવી છે.

3/5
image

હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, તારીખ 8 થી 10 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેતી નથી. પરંતુ તે પહેલા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8થી 12 દરમિયાન હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા કે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. સાથે જ ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.

4/5
image

બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો, તેમણે ફરીથી માવઠાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ગુજરાત કેટલાક ભાગો અને રાજસ્થાનમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. રાજ્યમાં 10 ફેબ્રુઆરીથી વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે. તો જ્યારે ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ સાથે જ ગરમીમાં પણ ધીમે ધીમે વધારો થશે. 

5/5
image

12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. તો 14 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ પશ્ચિમ વિક્ષેપ મધ્ય કક્ષાના રહેશે. તારીખ 18-24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન અનેક પશ્ચિમ વિક્ષેપો‌ આવવાની શક્યતા રહેશે. આ દિવસોમાં પ્રવાભી હવામાન જોવા મળશે. ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં એ પ્રભાવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. માર્ચ શરૂઆત પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર રાજસ્થાન‌‌ ભાગોમાં થવાની ‌રહેશે. રાજસ્થાન અને ગુજરાત કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. 

Ambalal Patel forecastGujarat weather updateWestern Disturbanceઅંબાલાલ પટેલની આગાહીબેવડી ઋતુની આગાહી

Trending Photos