/ડામાડોળ થશે ગુજરાતનું વાતાવરણ! ચોમાસા પહેલા વાવાઝોડું અને પ્રિમોન્સુન વરસાદ આવશે, અંબાલાલનો વરતારો

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 10, 2026, 01:16 PM IST|Updated: May 10, 2026, 01:16 PM IST

Ambalal Patel Forecast Pre-monsoon Rain in Gujarat : હજી ચોમાસાને વાર છે. પરંતું તે પહેલા જ ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ જોવા મળશે. જેને કારણે ગુજરાતીઓને કાળઝાળ ગરમીમાંથી રાહત મળશે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, મે મહિનામાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/4

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આજથી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 10 અને 11 દેશના ઉત્તરીય વિસ્તાર હિમવર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. ઉતર ભારતના હવામાનમાં 14 મે સુધી મોટો પલ્ટો આવી શકે છે. જોકે, હજુ ગરમી 11 મેથી આકરી ગરમી પડશે. આ ગરમી રાજ્યના ભાગોમાં અસર કરશે. હજુ પણ કેટલાક ભાગોમાં 45 ડિગ્રી જેટલી ગરમી પડશે. 

ગુજરાતના આ જિલ્લા ભઠ્ઠીની જેમ શેકાશે 2/4

આગાહી મુજબ, આવતીકાલથી અમદાવાદ આકરી ગરમી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 43-44 ડિગ્રી થવાની શક્યતા રહેશે. પંચમહાલના ભાગોમાં 43-44 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જવાની શક્યતા રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 32-34 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેશે. તો જામનગરવાસીઓ 35-37 ડિગ્રી ગરમી રહેશે. જુનાગઢ આસપાસ વિસ્તારમાં ગરમી વધશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં 32-34 ડિગ્રી ગરમી પડી શકે છે. 

મે મહિનામાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીના વરસાદની તારીખ આવી ગઈ 3/4

નવા અપડેટ અનુસાર, 14-15 મેના રોજ હવામાન પલટો આવશે. ગુજરાતમાં ક્યાંક ક્યાંક વાદળવાયુ આવશે. 17-23 મે દરમિયાન ભારે પવનની ગતિ સાથે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 29-30 મે દરમિયાન પણ હવામાનમાં પલ્ટો આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 2 થી 4 જુન વચ્ચે કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે.  

જુન મહિનામા વાવાઝોડું આવશે 4/4

અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, 8 જૂનના રોજ દરિયામાં પવનો બદલાશે. અરબ સાગરમાં મે મહિનાના અંતમાં અને 15 જુન સુધીમાં વાવાઝોડું બનાવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. આજથી અરબ સાગર અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ દિવસોમાં હલચલ વધશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ભારે વાવાઝોડું બની શકે છે. 15-18 મે વાવાઝોડું બની જવાની શક્યતા રહેશે. જેને કારણે 23 મે દરમિયન બંગાળના ઉપસાગરમાં ઉંચા મોજા ઉછળશે. 8-15 જૂનમાં પવનનું જોર રહેશે અને કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 19-23 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના ભાગોમાં ચોમાસું વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળા જળચર પ્રાણીઓની ગતિવિધિઓ વધશે. 

