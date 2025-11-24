ફરી વાવાઝોડાનો ખતરો! ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવશે મોટો પલટો, અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: બંગાળની ખાડી અને મલાક્કામાં બનેલું લો પ્રેશર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે સેન્યાર વાવાઝોડું આવવાનો ખતરો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આ વાવાઝોડાની અસર આજથી જોવા મળી શકે છે. સેન્યાર વાવાઝોડાની અસરને કારણે કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદ પણ પડી શકે છે. ત્યારે શું આ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં થશે કે નહીં?
હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ પ્રમાણે દક્ષિણ અંડમાન સમુદ્ર પર નીચું દબાણ ધરાવતું ક્ષેત્ર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. આ કારણે સોમવારથી વાવાઝોડું સેન્યાર તીવ્ર બનશે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 24 નવેમ્બરે અંડમાન સમુદ્ર પર ડિપ્રેશન બની શકે છે. હવામાન વિભાગે તમિલનાડુ અને કેરળમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વરસાદ પડી શકે છે.
સેન્યાર વાવાઝોડાની અસરો આજથી જોવા મળી શકે છે. વાવાઝોડાની અસરને કારણે ઉત્તર ભારતમાં ઠંડી વધવાની સંભાવના છે. જ્યારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં પણ ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના નથી. ગુજરાતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે. આ સાથે વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાનો નથી. ગુજરાતમાં અત્યારે ઉત્તરપૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં 25-26 નવેમ્બર બાદ લઘુતમ તાપમાન 16 ડિગ્રી અને ત્યારબાદ 17 ડિગ્રી રહી શકે છે. જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી રહી શકે છે. એટલે કે લોકોને સવારે અને સાંજે ઠંડીનો અનુભવ થશે, જ્યારે બપોરે ગરમીનો અનુભવ થશે. લોકોએ બેવડી ઋતુનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી અનુસાર ગુજરાતમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર માવઠાની સંભાવના છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર વચ્ચે વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે. ડિસેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભની સંભાવના છે, જેના કારણે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારમાં માવઠું પડી શકે છે. સાથે 20 ડિસેમ્બરથી દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષાની પણ સંભાવના છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે 22 ડિસેમ્બર બાદ ભારે ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે. જ્યારે જાન્યુઆરીમાં ઠંડી ભુક્કા કાઢી નાખશે. તો ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે.
Trending Photos