આગામી 48 કલાક ભારે! આ જિલ્લાઓમાં ભુક્કા બોલાવે તેવી ગરમી પડશે, અંબાલાલ પટેલે કરી રેડ એલર્ટ જેવી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત અત્યારે જાણે અગનભઠ્ઠીમાં ફેરવાયું છે. સવારથી જ સૂર્યનારાયણ આકરા તેવર બતાવવાનું શરૂ કરી દે છે. સિઝનમાં ગરમીનો પારો 44 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે હજુ પણ 'તાપનું ટોર્ચર' વધવાની આગાહી કરી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં સૂર્યદેવનું કેવું ટોર્ચર રહેશે. શું છે નવી આગાહી.
ગુજરાત પર સૂર્યદેવ કોપાયમાન થયા હોય તેમ હાલ અંગ દજાડતી અને અસહ્ય ગરમી પડી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના મતદાનના દિવસે જ સિઝનનું સૌથી ઊંચું 44 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તેવામાં ચિંતાની વાત એ છે કે, આ પારો હજુ પણ ઉંચકાય તો નવાઈ નહીં. કેમ કે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે ગરમીનું આક્રમણ હજુ પણ ચાલુ રહેશે. અંબાલાલની આગાહીની વાત કરીએ તો મધ્ય ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો 43-44 ડિગ્રીએ પહોંચશે, તો ઉત્તર ગુજરાતમાં 42-43 ડિગ્રી, સૌરાષ્ટ્રમાં 42 ડિગ્રી, કચ્છના ભાગોમાં 40-41 ડિગ્રી સુધી ગરમીનું ટોર્ચર રહેશે.
અમદાવાદ શહેરમાં તાપમાનનો પારો સતત 40 ડિગ્રીથી ઉપર રહેતા રસ્તાઓ સુમસામ બની જાય છે. લોકો આકરી ગરમીથી બચવા માટે ઠંડા પીણા, શેરડી અને વિવિધ ફળોના જ્યુસનું સેવન કરતા જોવા મળે છે. આકરી ગરમીની આગાહી માત્ર અંબાલાલ પટેલ જ નથી કરી. હવામાન વિભાગે પણ લોકોને આગામી દિવસ માટે સાવધાન રહેવા માટે અપીલ કરી છે. આગામી 3 દિવસ તાપમાન વધવવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. સાથે જ આગામી બે દિવસ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં હિટવેવની આગાહી કરાઈ છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, રાજ્યમાં ગરમીનું આક્રમણ હજુ પણ યથાવત રહેશે. 29 એપ્રિલ બાદ ગરમીમાં ઘટાડાની શક્યતા છે. ત્યાં સુધી મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 43 થી 44 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42 થી 43 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાનકારની આગાહી મુજબ, સાબરકાંઠાના ભાગો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં પાલનપુર, ધાનેરા, થરાદ, ડીસા, પાટણ, સમી, હારીજ, મોઢેરા અને બેચરાજીમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42થી 43 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં પણ મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 43 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. રાજકોટના ભાગોમાં અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 42 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ 40 થી 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહી શકે છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 36 થી 37 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, ભેજવાળા પવનો અકળાવે પણ સાંજે સહેજ ગરમ અને ઠંડા પવનનો અહેસાસ થાય. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ગરમ ઠંડા પવનોનો અહેસાસ થાય. 29-30 એપ્રિલથી ગરમીમાં ઘટાડો થશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. કોઈ કોઈ ભાગોમાં હિમવર્ષા અને મેઘ ગર્જના સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
આખુ ગુજરાત અગનભઠ્ઠીમાં શેકાઈ રહ્યું છે ત્યારે સુરત શહેરમાં પણ અંગ દઝાડતી ગરમી પડી રહી છે. આકાશમાંથી વરસતા અગનગોળા લોકોને રીતસરના દઝાડી રહ્યા છે. છેલ્લા 3-4 દિવસથી સૂર્યદેવનો આકરો મિજાજ જોવા મળી રહ્યો છે. અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે પણ કહી દીધું છે કે હજુ લોકોને ગરમીના આ ટોર્ચરથી રાહત મળવાના કોઈ એંધાણ નથી. ત્યારે હાલ તો બપોરે ઘરમાં પૂરાઈ રહેવું જ એકમાત્ર ઉપાય છે.
Trending Photos