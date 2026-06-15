/ક્યારે આવશે વરસાદ? ચોમાસા પર અંબાલાલ, હવામાન વિભાગ અને એક્સપર્ટની અત્યંત ચોંકાવનારી આગાહી

ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે બેસશે? આ સવાલ હાલ યક્ષ પ્રશ્ન બની રહ્યો છે કારણ કે અલ નીનોને કારણે ગુજરાતમાં આ વખતે વરસાદ વિલંબથી અને ઓછો થવાની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલે અલ નીનો વિશે શું કહ્યું, હવામાન વિભાગ અને અન્ય હવામાન વિજ્ઞાન નિષ્ણાંત આ વિશે શું કહે છે તે ખાસ જાણવું જરૂરી છે. જાણો ક્યારે ચોમાસું બેસે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ગરમીના કારણે અને હવામાં ભેજના અભાવના કારણે વરસાદ ખેંચાયો છે. મુંબઈમાં ચોમાસુ અટકી ગયું અને પૂર્વ ભારતમાં ચોમાસું સક્રીય થયું છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ઉપસાગરની શાખા સાથે ચાલે તો સારો વરસાદ થાય એવું તેમનું માનવું છે. અરબ સાગર હાલ સક્રિય ન થવાના કારણે વરસાદ નથી. વેપાર વાયુ આવશે તો સારો વરસાદ થશે એમ તેમનું કહેવું છે. વાદળોનો જમાવડો આફ્રીકા તરફ આવે તો ભારતમાં સારૂ ચોમાસું બને. વાદળના સમૂહનો જમાવડો જુલાઈ માસમાં ભારત તરફ આવવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અલ નીનોની સૌથી વધુ અસર સપ્ટેમ્બર માં રહેશે. રાજ્યમાં આગામી છ દિવસ છૂટોછવાયો વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે. ગુજરાત માં પવનની ગતિ 15 થી 50 કિમી સુધી રહે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. મુંબઈમાં ચોમાસું 15 જૂન પછી સક્રિય થઈ શકે. સારો વરસાદ 23 જૂન બાદ ગુજરાતમાં આવી શકે. મુંબઈ માં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. 16 જૂન બાદ બંગાળમાં લો પ્રેશરથી ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે. બપોરે આદ્રા નક્ષત્ર બપોરે બેસે તો ઘાસ ઓછું ઉગે.
બીજી બાજુ હવામાન વિભાગે આગાહી કરેલી છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સાત દિવસ છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ રહેશે. ત્રણ દિવસ બાદ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં છુટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગનું મોટુ નિવેદન. ગુજરાતમાં 15 જૂને વરસાદ નહી થાય. ચોમાસુ ગુજરાતમાં મોડું શરુ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ચોમાસાને લઈને હવામાન નિષ્ણાંત ચિરાગ શાહ સાથે zee 24 કલાકે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી. તેમના મત મુજબ આ વર્ષે અલનીનોની અસરના કારણે ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ વર્ષે ગુજરાતમાં માત્ર 85 ટકા વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે ઓછો વરસાદ થતાં ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે છે. દર ચાર વર્ષે બદલાતી અલનીનો અને લાનીનોની પેટર્નમાં ફેરફાર નોંધાયો છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે ગરમી વધતા લા નીનો ચાર વર્ષને બદલે એક જ વર્ષ માટે રહ્યું. લાનીનોના એક વર્ષ બાદ તરત અલનીનોની અસર વર્તાઈ. દરિયાનું તાપમાન 2 ડિગ્રી વધુ નોંધાતા વિશ્વભરમાં તેની અસર જોવા મળી રહી છે.