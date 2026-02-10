ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાની અસર ગુજરાતમાં દેખાશે? ફેબ્રુઆરીના અંતમાં આવશે મોટો પલટો! અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલ સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં હવે ધીમે-ધીમે શિયાળો વિદાય લઈ રહ્યો છે અને ઉનાળાના આગમન થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો વધતા દિવસ દરમિયાન ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી સાત દિવસ સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. જો કે, મહત્તમ તાપમાન વધવાથી બપોરના સમયે ઉનાળા જેવો અહેસાસ થશે. ઉત્તર ભારતમાં 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' સક્રિય હોવા છતાં, ગુજરાતમાં તેની સીધી અસર કે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. રાજ્યમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે સૂકું રહેશે.
ઉત્તર ભારતમાં એક મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વર્તાઈ રહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ઉત્તર ભારત વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોમાં મધ્યમથી તીવ્ર કન્વેક્શન એટલે કે વાદળોની ગતિવિધિ તેજ છે, જે ભારે હિમવર્ષા અથવા વરસાદની શક્યતા છે. પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર-પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તર રાજસ્થાનમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને અહીં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. જો કે, ગુજરાતમાં તેની સીધી અસર હાલ જોવા મળી રહી નથી.
બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8 થી 12 દરમિયાન હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની સંભાવના છે. આ પશ્ચિમી વિક્ષેપોના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં હિમવર્ષાની શક્યતા છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ વાદળવાયુ જોવા મળી શકે છે. રાજ્યમાં આગામી 12 ફેબ્રુઆરીની તારીખ પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળશે.
રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે કે, ફેબ્રુઆરીના અંતથી ગુજરાતના હવામાનમાં મોટા પલટા આવી શકે છે. રાજ્યમાં બદલાતા વાતાવરણના કારણે ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણ પગલાં લેવા હિતાવહ છે. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે જનધનમાં પણ રોગ આવવાની શક્યતા રહે, આથી જનસમુદાયે સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખવી.
