ફરી આવ્યો વાતાવરણમાં પલટો! ભરશિયાળામાં હાડ થીજવતી ઠંડી વચ્ચે વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતથી જ ઠંડીએ જોર પકડ્યું છે. ઉત્તર ભારત તરફથી ફૂંકાતા બરફીલા પવનોને કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાન ગગડ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી બે દિવસ એટલે કે 10 અને 11 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે.

Updated:Jan 09, 2026, 07:01 PM IST

1/6
image

ભારતના હવામાનમાં હાલ એક વિચિત્ર વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે ઉત્તર ભારત હાડ થીજવતી ઠંડીમાં ઠુંઠવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે દક્ષિણ ભારત જાન્યુઆરી મહિનામાં પણ ચોમાસા જેવી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ બદલાતા સમીકરણો વચ્ચે ગુજરાત પણ ઠંડી અને વાદળછાયા વાતાવરણની બેવડી અસર અનુભવી રહ્યું છે. હિન્દ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ગાઢ દબાણ (Deep Depression)ને કારણે તમિલનાડુ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે.

2/6
image

ક્ષેત્રીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6 જાન્યુઆરીથી હિન્દ મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલું ડિપ્રેશન હવે વધુ મજબૂત બનીને પશ્ચિમ-ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર લો-પ્રેસરમાં પરિવર્તિત થતા ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરીથી તમિલનાડુ, પોંડિચેરી અને કરાઈકલમાં મોટાપાયે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

3/6
image

હવામાન ખાતાએ તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના અને અંદરના ભાગો માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. મયિલાદુથુરાઇ, નાગપટ્ટીનમ, તંજાવુર, તિરુવરુર, પુદુકોટ્ટઇ અને કરાઇકલમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. જ્યારે રામનાથપુરમ, શિવગંગા, તિરુચિરાપલ્લી, અરિયાલુર, કુડ્ડાલોર, વિલ્લુપુરમ અને ચેંગલપટ્ટુમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.

4/6
image

આગામી 15 જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતમાં કોલ્ડ વેવની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાય છે. આવનારા 5 દિવસ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં જોવા મળે તે પછી બેથી ત્રણ ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે. આગામી 5 દિવસ લધુતમ તેમજ મહત્તમ તાપમાનમાં 1થી 2 ડિગ્રીનો સામાન્ય વધારો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ફૂંકાઈ રહેલા વાયરાને કારણે કડકડતી ઠંડી પડશે. જેના કારણે વહેલી સવારે અને મોડીરાત્રે લોકો કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. 

5/6
image

6/6
image

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે તાપમાનનો પારો ગગડી શકે છે, આગામી સમયમાં પવનની દિશા ફેરફાર થશે જેથી તાપમાનમાં પણ વધઘટ થઈ શકે છે. ખેડૂતો માટે રાહતની વાત એ છે કે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 9 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં માવઠાના કોઈ સંકેત નથી, વાતાવરણ ઠંડુ અને શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે.

