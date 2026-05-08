/ગુજરાતમાં કુદરતનો બેવડો માર, આગામી દિવસોમાં ગરમી વધશે કે વરસાદ પડશે? અંબાલાલની ખતરનાક આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, તો બીજી તરફ અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. રાજ્યમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ડાંગ, વલસાડ ,નર્મદા અને તાપીમાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. ત્યારે રાજ્યમાં ભરઉનાળે હજુ પણ વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 7 મેથી 15 મે સુધીની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, દિલ્હી-NCR સહિત 12 રાજ્યોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ અને હિમવર્ષાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડમાં 8 મેના રોજ ભારે આંધી-તોફાન સાથે 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. મે મહિનામાં ફરી એકવાર વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 11-13 મે દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હી, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વી રાજસ્થાનમાં વરસાદની આગાહી છે. 12 અને 13 મેના રોજ પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદની સંભાવના છે. 11 મેના રોજ પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, સાથે જ વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
ગુજરાતના વાતાવરણની વાત કરવામાં આવે તો, રાજ્યમાં એકતરફ ગરમીનો પારો ઉંચકાયો છે. અનેક શહેરોમાં તાપમાન 43 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચ્યું છે. અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 43.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, જ્યારે ગાંધીનગરમાં 43. ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું છે. તો બીજીતરફ રાજ્યમાં ભરઉનાળે વરસાદની માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગે અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદમાં ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.
જ્યારે આગામી 10 મે બાદ ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવશે. જ્યારબાદ ગુજરાત વાસીઓ ફરી એકવાર કાળઝાળ ગરમીનો ભોગ બનશે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 9 મેથી ગરમીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે. કચ્છ, દ્વારકા અને રાજકોટમાં ગરમીનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 10 મેથી હવામાન વિભાગે કરી હીટવેવની આગાહી છે. 11 અને 12 તારીખે રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, અમદાવાદમાં હીટવેવની આગાહી છે. હાલ ગુજરાતમાં હાલ ડબલ સીઝનનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી તકેદારી રાખવા અપીલ કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની શક્યતા છે. 8 મે સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફથી આવતા ભેજયુક્ત પવનોના કારણે આ ફેરફાર જોવા મળશે. હાલમાં મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. કચ્છમાં 42 ડિગ્રી અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં 43 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એટલે કે આગામી કેટલાક દિવસો સુધી ગરમીનો ત્રાસ યથાવત રહેવાનો છે.
પરંતુ 12 મેથી 14 મે દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે જ ગરમીમાં થોડો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે. આગાહી મુજબ 10 થી 20 મે વચ્ચે અરબી દેશોની અસરથી કાળી આંધી આવી શકે છે. જેના કારણે પવનની ઝડપ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ થઈ શકે છે. ધૂળભર્યા પવનો અને અચાનક વાતાવરણમાં ફેરફાર લોકોને સતર્ક રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
ત્યારબાદ 20 થી 23 મે દરમિયાન ફરી હવામાન પલટાશે અને રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઊંચા મોજાં ઉછળવાની પણ સંભાવના છે, જેથી માછીમારોને ખાસ સાવચેત રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આગાહી અનુસાર 29 મે પછી ફરી એકવાર હવામાનમાં ફેરફાર થશે અને 15 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામશે. તો હાલ માટે ગરમીનો કહેર યથાવત છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં વરસાદ અને પવન સાથે રાહત મળવાની આશા છે.